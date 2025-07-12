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Новини Дрони-перехоплювачі
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Генерал Бундесверу Фройдінг: Дрони-перехоплювачі будуть в Україні "настільки швидко, наскільки це можливо"

Фройдінг про дони-перехоплювачі для України

Головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів, на якому етапі перебуває проєкт щодо дронів-перехоплювачів для України, наголосивши, що "це станеться настільки швидко, наскільки це можливо".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у спілкуванні з журналістами у Києві 12 липня.

Так, стосовно того, на якому етапі нині інвестиції Німеччини у розробку дронів-перехоплювачів для України, він зазначив, що "є цікаві проєкти які ми обговорюємо з партнерами, зокрема з Міноборони".

"Знадобиться певний час, перш ніж ми розробимо конкретний план і будемо мати технічні засоби для дронів цього типу, антидронові засоби. На цей час складно сказати, коли вони вже будуть в країні. Але можу обіцяти, що це станеться настільки швидко, наскільки це можливо", – відповів генерал.

Також читайте: Росіяни планують запускати понад 700 дронів за добу, ми знайшли рішення, щоб їх збивати, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7565) дрони (5095)


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Хоть би, зеленський, не призначив когось з Опу, контролювати ці надходження в Україну!! Бо тоді, буде, як у 2022-23 роках, з надходженням та втратою, на території України, 650 партій ГумДопомоги, від країн Західних Партнерів!! І по сьогодні, не можуть відзвітувати у ВРУ, оті призначені пересидентом, КОНТРОЛЕРИ з ОПУ!!
Єрмак, може підтвердити, перед ДБР!
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12.07.2025 20:35 Відповісти
И все прошляпили создание многоразовых дронов перехватчиков..
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12.07.2025 20:36 Відповісти
Німці!
А утніть-но на повний голос "Венн ді зольдатен дюрх ді штадт маршірен"!
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12.07.2025 20:39 Відповісти
"оффнен ди мэдхен фенстер унд ди тюрен"
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12.07.2025 20:48 Відповісти
вони краще: "вас волен вір трінкен"
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12.07.2025 20:51 Відповісти
А США отказались передавать Украине обещанные ракеты для борьбы с «Шахедами». Почему??
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12.07.2025 20:40 Відповісти
Потому шо х-ло краснову запретил
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12.07.2025 21:32 Відповісти
Ну накінець!!! (кур-р-рва!) До німців дійшло і вони сциканули.
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12.07.2025 20:47 Відповісти
Дякую пану генералу за обіцянку та впевненість. Українська влада не може планувати на перед. Чекаємо дрони -перехоплювачи від Німеччини.
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12.07.2025 21:28 Відповісти
 
 