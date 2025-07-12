Генерал Бундесверу Фройдінг: Дрони-перехоплювачі будуть в Україні "настільки швидко, наскільки це можливо"

Головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів, на якому етапі перебуває проєкт щодо дронів-перехоплювачів для України, наголосивши, що "це станеться настільки швидко, наскільки це можливо".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у спілкуванні з журналістами у Києві 12 липня.

Так, стосовно того, на якому етапі нині інвестиції Німеччини у розробку дронів-перехоплювачів для України, він зазначив, що "є цікаві проєкти які ми обговорюємо з партнерами, зокрема з Міноборони".

"Знадобиться певний час, перш ніж ми розробимо конкретний план і будемо мати технічні засоби для дронів цього типу, антидронові засоби. На цей час складно сказати, коли вони вже будуть в країні. Але можу обіцяти, що це станеться настільки швидко, наскільки це можливо", – відповів генерал.

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