Генерал Бундесвера Фройдинг: Дроны-перехватчики будут в Украине "так быстро, как это возможно"
Главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, на каком этапе находится проект по дронам-перехватчикам для Украины, подчеркнув, что "это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в общении с журналистами в Киеве 12 июля.
В частности, относительно того, на каком этапе сейчас инвестиции Германии в разработку дронов-перехватчиков для Украины, он отметил, что "есть интересные проекты, которые мы обсуждаем с партнерами, в частности с Минобороны".
"Понадобится определенное время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь технические средства для дронов этого типа, антидронные средства. На данный момент сложно сказать, когда они уже будут в стране. Но могу обещать, что это произойдет настолько быстро, насколько это возможно", - ответил генерал.
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Єрмак, може підтвердити, перед ДБР!
А утніть-но на повний голос "Венн ді зольдатен дюрх ді штадт маршірен"!