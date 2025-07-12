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Новости Дроны-перехватчики
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Генерал Бундесвера Фройдинг: Дроны-перехватчики будут в Украине "так быстро, как это возможно"

Фройдинг о донах-перехватчиках для Украины

Главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, на каком этапе находится проект по дронам-перехватчикам для Украины, подчеркнув, что "это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в общении с журналистами в Киеве 12 июля.

В частности, относительно того, на каком этапе сейчас инвестиции Германии в разработку дронов-перехватчиков для Украины, он отметил, что "есть интересные проекты, которые мы обсуждаем с партнерами, в частности с Минобороны".

"Понадобится определенное время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь технические средства для дронов этого типа, антидронные средства. На данный момент сложно сказать, когда они уже будут в стране. Но могу обещать, что это произойдет настолько быстро, насколько это возможно", - ответил генерал.

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Автор: 

Германия (7141) дроны (4280)


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Хоть би, зеленський, не призначив когось з Опу, контролювати ці надходження в Україну!! Бо тоді, буде, як у 2022-23 роках, з надходженням та втратою, на території України, 650 партій ГумДопомоги, від країн Західних Партнерів!! І по сьогодні, не можуть відзвітувати у ВРУ, оті призначені пересидентом, КОНТРОЛЕРИ з ОПУ!!
Єрмак, може підтвердити, перед ДБР!
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12.07.2025 20:35 Ответить
И все прошляпили создание многоразовых дронов перехватчиков..
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12.07.2025 20:36 Ответить
Німці!
А утніть-но на повний голос "Венн ді зольдатен дюрх ді штадт маршірен"!
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12.07.2025 20:39 Ответить
"оффнен ди мэдхен фенстер унд ди тюрен"
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12.07.2025 20:48 Ответить
вони краще: "вас волен вір трінкен"
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12.07.2025 20:51 Ответить
А США отказались передавать Украине обещанные ракеты для борьбы с «Шахедами». Почему??
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12.07.2025 20:40 Ответить
Ну накінець!!! (кур-р-рва!) До німців дійшло і вони сциканули.
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12.07.2025 20:47 Ответить
Дякую пану генералу за обіцянку та впевненість. Українська влада не може планувати на перед. Чекаємо дрони -перехоплювачи від Німеччини.
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12.07.2025 21:28 Ответить
 
 