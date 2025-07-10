Россияне планируют запускать более 700 дронов в сутки, мы нашли решение, чтобы их сбивать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла способ отражать массированные атаки российских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У них (россиян - Ред.) план - 700-1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем сбивать. Мы нашли решение - дроны-интерцепторы, которые сбивают почти все. Мы сможем это массово производить. (Надо) ускорить финансирование этих процессов. Важно, что ключ найден, найден украинцами", - сказал глава государства.

И добавил, что технологии перехвата российских дронов разработали четыре компании, одна из которых украинско-американская.

"Есть четыре компании. Одна из этих четырех компаний украинско-американская: менеджмент американский, а инженеры - украинцы. Мы нашли решение как страна, ученые, инженеры нашли решение. Это ключевое. Нам нужны финансы, и будем сбивать", - подчеркнул Зеленский.

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