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Новости Дроны-перехватчики
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Россияне планируют запускать более 700 дронов в сутки, мы нашли решение, чтобы их сбивать, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла способ отражать массированные атаки российских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У них (россиян - Ред.) план - 700-1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем сбивать. Мы нашли решение - дроны-интерцепторы, которые сбивают почти все. Мы сможем это массово производить. (Надо) ускорить финансирование этих процессов. Важно, что ключ найден, найден украинцами", - сказал глава государства.

И добавил, что технологии перехвата российских дронов разработали четыре компании, одна из которых украинско-американская.

"Есть четыре компании. Одна из этих четырех компаний украинско-американская: менеджмент американский, а инженеры - украинцы. Мы нашли решение как страна, ученые, инженеры нашли решение. Это ключевое. Нам нужны финансы, и будем сбивать", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Смена посла Украины в США будет. Умеров может стать ключевым кандидатом, - Зеленский

Автор: 

беспилотник (3904) Зеленский Владимир (21183) ПВО (2933)


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Топ комментарии
+8
Ми знайшли рішення... Дайте грошей!)
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10.07.2025 20:32 Ответить
+8
Словесним поносом важко маскувати скудоуміє.
Але Зеленський цього не знає - бо скудоуміє воно таке...
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10.07.2025 20:35 Ответить
+5
Цей невіглас зупинив ракетні програми ще в 2019.
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10.07.2025 20:35 Ответить
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Знову щось наснилося?
Коли буде результат?
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10.07.2025 20:32 Ответить
Языком по жопе Ермака
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10.07.2025 20:45 Ответить
Ми знайшли рішення... Дайте грошей!)
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10.07.2025 20:32 Ответить
Забыл добавить "интересное решение «
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10.07.2025 20:47 Ответить
иван иди к своим в свинарник
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10.07.2025 20:55 Ответить
"ми тут з братвой порєшалі..."
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10.07.2025 20:34 Ответить
Рішення в тому,щоб вони не запускалися.Хоч одну балістичну в тиждень по них(((
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10.07.2025 20:34 Ответить
Цей невіглас зупинив ракетні програми ще в 2019.
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10.07.2025 20:35 Ответить
Словесним поносом важко маскувати скудоуміє.
Але Зеленський цього не знає - бо скудоуміє воно таке...
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10.07.2025 20:35 Ответить
Дебіл блд.
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10.07.2025 20:35 Ответить
Знову ці англійські славечкi для хуторян.
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10.07.2025 20:36 Ответить
для 73%.
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10.07.2025 20:40 Ответить
пришвидшити фінансування цих процесів
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10.07.2025 20:36 Ответить
пришвидшити фінансування цих процесів

я так розумію трансфер бабла зельоних гнид в крипту
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10.07.2025 20:38 Ответить
Ми вже знайшли рішення! Треба тільки гроші, люди, виробничі лінії і комплектуючі. Все інше вже є.
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10.07.2025 20:36 Ответить
треба рішення що б розябувати мацкву
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10.07.2025 20:38 Ответить
Найкраще їх збивати на тому заводі,де їх виготовляють..
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10.07.2025 20:39 Ответить
Самые высокие пенсии в Украине получают судьи - до 390 тысяч гривен в месяц, - Гетманцев

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что максимальные пенсионные выплаты в стране фиксируются у судей - они достигают 390 тысяч гривен в месяц.

На втором месте - бывшие прокуроры: их пенсии могут доходить до 219 тысяч гривен. Пенсионные выплаты экс-нардепам варьируются в широком диапазоне - от 21,8 до 598 тысяч гривен.

Для сравнения: среди шахтёров максимально возможная пенсия составляет 29 тысяч гривен. Средняя же пенсия по стране - около 5,8 тысячи гривен.
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10.07.2025 20:39 Ответить
Переводит стрелки с бюджетных воров на пенсионеров! А вы думаете зачем он это написал ?
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10.07.2025 20:50 Ответить
Коли закінчеться цей словесний понос ?
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10.07.2025 20:42 Ответить
Все зіб"єм а потім будем бомбить кацапів - задумка непогана
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10.07.2025 20:43 Ответить
Відміняйте спецпенсії для прокурватури, суддів, мусорів, чуниш та іншої сволоти. Мільярд долларів на рік буде на оборону. Не на часі?
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10.07.2025 20:45 Ответить
Це ключове. Нам потрібні фінанси....

Ти ба, яке несподіване, нестандартне, ефективне рішення знайшов найвеличніший. І хто б міг подумати. Ну що можна сказати.... Черчіль
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10.07.2025 20:45 Ответить
Беріть вище...ще вище...ще вище...
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10.07.2025 20:51 Ответить
Опять обдолбился перед вечерним видосом....Сегодня дроны-интерцепторы...мильон зробим,а дучше два...на деньги партнеров,но можем за год выйти на миллиард....
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10.07.2025 20:47 Ответить
 
 