Россияне планируют запускать более 700 дронов в сутки, мы нашли решение, чтобы их сбивать, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла способ отражать массированные атаки российских беспилотников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У них (россиян - Ред.) план - 700-1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем сбивать. Мы нашли решение - дроны-интерцепторы, которые сбивают почти все. Мы сможем это массово производить. (Надо) ускорить финансирование этих процессов. Важно, что ключ найден, найден украинцами", - сказал глава государства.
И добавил, что технологии перехвата российских дронов разработали четыре компании, одна из которых украинско-американская.
"Есть четыре компании. Одна из этих четырех компаний украинско-американская: менеджмент американский, а инженеры - украинцы. Мы нашли решение как страна, ученые, инженеры нашли решение. Это ключевое. Нам нужны финансы, и будем сбивать", - подчеркнул Зеленский.
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Але Зеленський цього не знає - бо скудоуміє воно таке...
я так розумію трансфер бабла зельоних гнид в крипту
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что максимальные пенсионные выплаты в стране фиксируются у судей - они достигают 390 тысяч гривен в месяц.
На втором месте - бывшие прокуроры: их пенсии могут доходить до 219 тысяч гривен. Пенсионные выплаты экс-нардепам варьируются в широком диапазоне - от 21,8 до 598 тысяч гривен.
Для сравнения: среди шахтёров максимально возможная пенсия составляет 29 тысяч гривен. Средняя же пенсия по стране - около 5,8 тысячи гривен.
Ти ба, яке несподіване, нестандартне, ефективне рішення знайшов найвеличніший. І хто б міг подумати. Ну що можна сказати.... Черчіль