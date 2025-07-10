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Новини Дрони-перехоплювачі
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Росіяни планують запускати понад 700 дронів за добу, ми знайшли рішення, щоб їх збивати, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайшла спосіб відбивати масовані атаки російських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У них (росіян – Ред.) план - 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли рішення – дрони-інтерцептори, які збивають майже все. Ми зможемо це масово виробляти. (Треба) пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено, знайдено українцями", - сказав глава держави.

Та додав, що технології перехоплення російських дронів розробили чотири компанії, одна з яких українсько-американська.

"Є чотири компанії. Одна з цих чотирьох компаній українсько-американська: менеджмент американський, а інженери - українці. Ми знайшли рішення як країна, науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси, і будемо збивати", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Зміна посла України в США буде. Умєров може стати ключовим кандидатом, - Зеленський

Автор: 

безпілотник (4490) Зеленський Володимир (24688) ППО (3374)


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Топ коментарі
+12
Ми знайшли рішення... Дайте грошей!)
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10.07.2025 20:32 Відповісти
+12
Словесним поносом важко маскувати скудоуміє.
Але Зеленський цього не знає - бо скудоуміє воно таке...
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10.07.2025 20:35 Відповісти
+9
Цей невіглас зупинив ракетні програми ще в 2019.
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10.07.2025 20:35 Відповісти
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Знову щось наснилося?
Коли буде результат?
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10.07.2025 20:32 Відповісти
Языком по жопе Ермака
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10.07.2025 20:45 Відповісти
Ми знайшли рішення... Дайте грошей!)
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10.07.2025 20:32 Відповісти
Забыл добавить "интересное решение «
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10.07.2025 20:47 Відповісти
иван иди к своим в свинарник
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10.07.2025 20:55 Відповісти
"ми тут з братвой порєшалі..."
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10.07.2025 20:34 Відповісти
Рішення в тому,щоб вони не запускалися.Хоч одну балістичну в тиждень по них(((
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10.07.2025 20:34 Відповісти
Цей невіглас зупинив ракетні програми ще в 2019.
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10.07.2025 20:35 Відповісти
Брехня. Зупиняли Кучма і Крачук ще в початку дев'яностих. За хатинки.
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10.07.2025 21:12 Відповісти
Театральна трагедія "КВН і Дрони"...
Шекспір тихо курить у куточку...
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10.07.2025 21:13 Відповісти
Словесним поносом важко маскувати скудоуміє.
Але Зеленський цього не знає - бо скудоуміє воно таке...
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10.07.2025 20:35 Відповісти
Дебіл блд.
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10.07.2025 20:35 Відповісти
Знову ці англійські славечкi для хуторян.
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10.07.2025 20:36 Відповісти
для 73%.
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10.07.2025 20:40 Відповісти
пришвидшити фінансування цих процесів
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10.07.2025 20:36 Відповісти
пришвидшити фінансування цих процесів

я так розумію трансфер бабла зельоних гнид в крипту
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10.07.2025 20:38 Відповісти
Ми вже знайшли рішення! Треба тільки гроші, люди, виробничі лінії і комплектуючі. Все інше вже є.
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10.07.2025 20:36 Відповісти
треба рішення що б розябувати мацкву
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10.07.2025 20:38 Відповісти
Найкраще їх збивати на тому заводі,де їх виготовляють..
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10.07.2025 20:39 Відповісти
Самые высокие пенсии в Украине получают судьи - до 390 тысяч гривен в месяц, - Гетманцев

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что максимальные пенсионные выплаты в стране фиксируются у судей - они достигают 390 тысяч гривен в месяц.

На втором месте - бывшие прокуроры: их пенсии могут доходить до 219 тысяч гривен. Пенсионные выплаты экс-нардепам варьируются в широком диапазоне - от 21,8 до 598 тысяч гривен.

Для сравнения: среди шахтёров максимально возможная пенсия составляет 29 тысяч гривен. Средняя же пенсия по стране - около 5,8 тысячи гривен.
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10.07.2025 20:39 Відповісти
Переводит стрелки с бюджетных воров на пенсионеров! А вы думаете зачем он это написал ?
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10.07.2025 20:50 Відповісти
Ты лучше узнай сколько получают в конвертах депутаты и их помощники. Прокуроры там даже рядом не стояли
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10.07.2025 21:10 Відповісти
Коли закінчеться цей словесний понос ?
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10.07.2025 20:42 Відповісти
Все зіб"єм а потім будем бомбить кацапів - задумка непогана
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10.07.2025 20:43 Відповісти
Відміняйте спецпенсії для прокурватури, суддів, мусорів, чуниш та іншої сволоти. Мільярд долларів на рік буде на оборону. Не на часі?
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10.07.2025 20:45 Відповісти
Система не може щемити саму себе
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10.07.2025 21:08 Відповісти
Це ключове. Нам потрібні фінанси....

Ти ба, яке несподіване, нестандартне, ефективне рішення знайшов найвеличніший. І хто б міг подумати. Ну що можна сказати.... Черчіль
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10.07.2025 20:45 Відповісти
Беріть вище...ще вище...ще вище...
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10.07.2025 20:51 Відповісти
Опять обдолбился перед вечерним видосом....Сегодня дроны-интерцепторы...мильон зробим,а дучше два...на деньги партнеров,но можем за год выйти на миллиард....
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10.07.2025 20:47 Відповісти
Слишь ти, велоцераптор, а якщо москалі будуть запускать по 7000 дронів на добу, що буш робити, лупоглазоє чмо?
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10.07.2025 21:05 Відповісти
Клепать видосики и лупать глазами дальше. Ублюдок
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10.07.2025 21:09 Відповісти
Разведка я уверен докладывала о постройке новых заводов итд. За это время ты тварь даже пальцем не пошевелила чтобы мирняк защитить. Надеюсь тебя и твое шобло подвесят на майдане когда-нибудь. Чем раньше тем лучше
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10.07.2025 21:08 Відповісти
Моя ідея, твої бабки. )
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10.07.2025 21:09 Відповісти
Відкриваємо нові потужні кластери,завозимо кейси рішень і будуємо велоцераптори.Десь так це баче Зе.
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10.07.2025 21:15 Відповісти
26 июня 2025 года 120 слуг народа во главе с Арахамией зарегистрировали под номером 13423 «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса».

И вот как эти зеленые упыри собираются «поддерживать» предприятия. Цитаты из проекта:
Не является уголовным правонарушением деяния (действие или бездействие), совершенное при выполнении государственного контракта (договора) по оборонным закупкам должностными лицами юридических лиц, включенных в установленном порядке Министерством обороны Украины в Перечень предприятий обороннопромышленного комплекса , которое хотя формально содержит признаки уголовного правонарушения закупок, было необходимо для достижения значительной общественно полезной цели, связанной с укреплением обороноспособности государства и его оборонного потенциала, и не создало угрозу жизни других людей или угрозу экологической катастрофы.

Кто не понял, объясняю. Этим законом будет отменена уголовная ответственность за кримздинг денег на оборонных контрактах. Хотят создать перечень фирм-воров и выдавать им индульгенции.

Большего плевка слюной в лицо ВСУ даже представить нельзя. И мы надеемся выиграть эту войну с таким большинством в Верховной Раде?

Причем давно понятно, что это монобольшинство в Раде, как и все министры, давно уже не имеют никакого своего мнения, а делают только то, что говорит офис президента. Поэтому этот проект закона не выдумка слуг, а прямое указание Зеленского.

Ну и сюжет из жизни гнид. НАБУ провело обыск у депутата партии слуга мудрого народа Романа Каптелова. Этот слуга забыл задекларировать недвижимость в Москве, не указал, что его жена имеет московское гражданство, не указал, что жена и дети выехали из Украины и живут в Москве, в этой же квартире. И еще эта его жена работает на московское государственное учреждение. Вот так живут гниды, которые привел в парламент Зеленский, а украинцы радостно за это проголосовали.

А главное, что Зеленскому доверяют 67%, такие данные опроса получила группа "Рейтинг". Нация самоубийц. Пожалуй, климат такой.

Президент Зеленский - приговор Украины.
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10.07.2025 21:16 Відповісти
 
 