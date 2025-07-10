Росіяни планують запускати понад 700 дронів за добу, ми знайшли рішення, щоб їх збивати, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайшла спосіб відбивати масовані атаки російських безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У них (росіян – Ред.) план - 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли рішення – дрони-інтерцептори, які збивають майже все. Ми зможемо це масово виробляти. (Треба) пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено, знайдено українцями", - сказав глава держави.
Та додав, що технології перехоплення російських дронів розробили чотири компанії, одна з яких українсько-американська.
"Є чотири компанії. Одна з цих чотирьох компаній українсько-американська: менеджмент американський, а інженери - українці. Ми знайшли рішення як країна, науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси, і будемо збивати", - підкреслив Зеленський.
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Шекспір тихо курить у куточку...
Але Зеленський цього не знає - бо скудоуміє воно таке...
я так розумію трансфер бабла зельоних гнид в крипту
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что максимальные пенсионные выплаты в стране фиксируются у судей - они достигают 390 тысяч гривен в месяц.
На втором месте - бывшие прокуроры: их пенсии могут доходить до 219 тысяч гривен. Пенсионные выплаты экс-нардепам варьируются в широком диапазоне - от 21,8 до 598 тысяч гривен.
Для сравнения: среди шахтёров максимально возможная пенсия составляет 29 тысяч гривен. Средняя же пенсия по стране - около 5,8 тысячи гривен.
Ти ба, яке несподіване, нестандартне, ефективне рішення знайшов найвеличніший. І хто б міг подумати. Ну що можна сказати.... Черчіль
И вот как эти зеленые упыри собираются «поддерживать» предприятия. Цитаты из проекта:
Не является уголовным правонарушением деяния (действие или бездействие), совершенное при выполнении государственного контракта (договора) по оборонным закупкам должностными лицами юридических лиц, включенных в установленном порядке Министерством обороны Украины в Перечень предприятий обороннопромышленного комплекса , которое хотя формально содержит признаки уголовного правонарушения закупок, было необходимо для достижения значительной общественно полезной цели, связанной с укреплением обороноспособности государства и его оборонного потенциала, и не создало угрозу жизни других людей или угрозу экологической катастрофы.
Кто не понял, объясняю. Этим законом будет отменена уголовная ответственность за кримздинг денег на оборонных контрактах. Хотят создать перечень фирм-воров и выдавать им индульгенции.
Большего плевка слюной в лицо ВСУ даже представить нельзя. И мы надеемся выиграть эту войну с таким большинством в Верховной Раде?
Причем давно понятно, что это монобольшинство в Раде, как и все министры, давно уже не имеют никакого своего мнения, а делают только то, что говорит офис президента. Поэтому этот проект закона не выдумка слуг, а прямое указание Зеленского.
Ну и сюжет из жизни гнид. НАБУ провело обыск у депутата партии слуга мудрого народа Романа Каптелова. Этот слуга забыл задекларировать недвижимость в Москве, не указал, что его жена имеет московское гражданство, не указал, что жена и дети выехали из Украины и живут в Москве, в этой же квартире. И еще эта его жена работает на московское государственное учреждение. Вот так живут гниды, которые привел в парламент Зеленский, а украинцы радостно за это проголосовали.
А главное, что Зеленскому доверяют 67%, такие данные опроса получила группа "Рейтинг". Нация самоубийц. Пожалуй, климат такой.
Президент Зеленский - приговор Украины.