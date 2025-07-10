Росіяни планують запускати понад 700 дронів за добу, ми знайшли рішення, щоб їх збивати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайшла спосіб відбивати масовані атаки російських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У них (росіян – Ред.) план - 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли рішення – дрони-інтерцептори, які збивають майже все. Ми зможемо це масово виробляти. (Треба) пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено, знайдено українцями", - сказав глава держави.

Та додав, що технології перехоплення російських дронів розробили чотири компанії, одна з яких українсько-американська.

"Є чотири компанії. Одна з цих чотирьох компаній українсько-американська: менеджмент американський, а інженери - українці. Ми знайшли рішення як країна, науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси, і будемо збивати", - підкреслив Зеленський.

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