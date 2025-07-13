Дроны-перехватчики сбили сотни российско-иранских "шахидов" за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
Украина с партнерами намерена масштабировать производство дронов-перехватчиков, ведь они демонстрируют хорошие результаты работы - за эту неделю есть сотни сбитий российско-иранских "шахедов".
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Семь дней масштабных российских ударов по Украине: более 1800 дронов, более чем 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов", - отметил президент.
Он подчеркнул, что россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать украинцев.
"Но несмотря на планы Москвы есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики - уже сотни сбитий российско-иранских "шахедов" за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии. Спасибо каждому, кто готов инвестировать в защиту жизни, спасибо нашим воинам, которые берегут украинское небо", - рассказал Зеленский.
По словам президента, "Шахеды" являются одним из российских способов затягивать войну, и он призвал нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия.
"Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы,"семерки" и всех партнеров", - подчеркнул Зеленский.
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(1 Самуїла, гл. 18)
Кого він закликав?
Себе самого?
Найвеличніший звіти перед челяддю не дає.
А Осел вже збиває сотнями. Хто йому таку матню доповідає, що воно потім озвучує це на всю країну?
Просто уявіть, коли кацапи запускають 500 шахедів на ділянці площею у Швейцарію - скільки операторів і самих дронів треба щоб перехопити хоча б половину з них за умови 100% ефективності.
потрібен дрон-носій для дронів перехоплювачів, щоб оперативно доставити їх в потрібне місце
кінець-кінцем будемо купувати у турок їх дрон Кизелма, бо в самих немає політичної волі зробити щось подібне
Україні потрібен Гетьман !
мьяко кажучи.....
курва !
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бо як сказав свого часу Наполеон:
"Це гірше ніж зрада, це - помилка"
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Навпаки обіцяв робити протилежне - та чесно робив. За що отримав на виборах 73%.
Тому незрозумілі всі претензії до нього...