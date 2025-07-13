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Новости Видео Обстрелы Украины Дроны-перехватчики
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Дроны-перехватчики сбили сотни российско-иранских "шахидов" за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Украина с партнерами намерена масштабировать производство дронов-перехватчиков, ведь они демонстрируют хорошие результаты работы - за эту неделю есть сотни сбитий российско-иранских "шахедов".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Семь дней масштабных российских ударов по Украине: более 1800 дронов, более чем 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать украинцев.

"Но несмотря на планы Москвы есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики - уже сотни сбитий российско-иранских "шахедов" за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии. Спасибо каждому, кто готов инвестировать в защиту жизни, спасибо нашим воинам, которые берегут украинское небо", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Генерал Бундесвера Фройдинг: Дроны-перехватчики будут в Украине "настолько быстро, насколько это возможно"

По словам президента, "Шахеды" являются одним из российских способов затягивать войну, и он призвал нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия.

"Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы,"семерки" и всех партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Система "Чистое небо" перехватила ночью над Киевщиной почти 50 дронов

Автор: 

Зеленский Владимир (21216) обстрел (28508) дроны (4284)


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Топ комментарии
+22
мілліон дерев...мілліон сматрфонів...мілліон ракет..
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13.07.2025 12:19 Ответить
+17
Ми хочемо бачити конкретно тисячі ракет та наших шахедів на Москву. Оце тобі, зелений дурень, не балабольство, а чисто конкретика, яку ти не тянешь. А так сильно смердить від екрана, коли там твоя мерзенна пика.
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13.07.2025 12:25 Ответить
+15
Дрони летять через всю територію,засобів ППО не достатньо і тут вилазе обнюханий статист!Взагалі це провал ППО,але спасибі і на тому,як є.Винуватий в цьому обдовбаний статист,що пиляє відосики і маштабує.
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13.07.2025 12:39 Ответить
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мілліон дерев...мілліон сматрфонів...мілліон ракет..
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13.07.2025 12:19 Ответить
Дерев був мільярд. А мемасиком стало через площу, яка потрібна для такої кількості дерев.
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13.07.2025 12:29 Ответить
бла-бла-преЗЄ

.
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13.07.2025 12:55 Ответить
Потужним ротом можна і мєлярди перехоплювати
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13.07.2025 13:12 Ответить
Не треба про цифри. То не твоє.
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13.07.2025 12:20 Ответить
Та то й не він. Єрмак або Ленка. Вові немає коли писати а телегі. Та й пароля він не помне.
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13.07.2025 12:28 Ответить
Остапа любить нести
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13.07.2025 12:56 Ответить
Там его уже ничего нет, это самозванец, захвативший власть. Зеленое гундосое дерьмо...
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13.07.2025 13:04 Ответить
Саул побив тисячі, а Давид - десятки тисяч!
(1 Самуїла, гл. 18)
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13.07.2025 12:21 Ответить
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13.07.2025 13:53 Ответить
Ми хочемо бачити конкретно тисячі ракет та наших шахедів на Москву. Оце тобі, зелений дурень, не балабольство, а чисто конкретика, яку ти не тянешь. А так сильно смердить від екрана, коли там твоя мерзенна пика.
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13.07.2025 12:25 Ответить
І пики зе-більшості,5-6 менеджерів і вашого потужного херування.
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13.07.2025 12:41 Ответить
За словами президента, "Шахеди" є одним із російських способів затягувати війну, і він закликав нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія.

Кого він закликав?
Себе самого?
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13.07.2025 12:26 Ответить
Нейтралізувати збиттям не вийде адже рашка зовсім не страдає від того що ми збиваємо дрони над своєю територією піддаючи її ще й хімічному забрудненню окрім всих інших наслідків. Адекватною відповіддю було б відповідно-зустрічний дроновий удар з потужніст'ю в кілька разів більшою за такий який рашка наносить по Україні оскільки території росії у кілька разів більші. А оскільки таких ресурсів у нас немає потрібен технологічний прорив у добуванні антиречовини. Оскільки ядерну зброю на основі поділу або синтезу ядер нам не дадуть зробити ми можемо створити зброю на основі анігіляцї речовини і антиречовини. І поки ці західні бюрократи приймуть норму що така зброя також має бути заборонена ми вже будемо в дамках. Шах і мат всій світовій закулісі)
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13.07.2025 12:54 Ответить
Где длинный Нептун,когда уже он материлизуется из фантазий офисных квартальщиков?
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13.07.2025 12:26 Ответить
Зеленський з єрмаком і татаровим, все, якось забувають, відзвітувати перед Українцями, про подальшу долю, отих вагнерівців, що убивали Українців, яких вони спасли від покарання в Україні, передавши їх, прутіну!
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13.07.2025 12:26 Ответить
Якщо ви не помітили, то вони вже давно клали прутень на український народ.
Найвеличніший звіти перед челяддю не дає.
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13.07.2025 12:31 Ответить
Сотні дронів-перехоплювчів в уяві обкуреного ішака. Мабуть так правильніше.
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13.07.2025 12:29 Ответить
Обдовбаного...
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13.07.2025 12:59 Ответить
Zeлена гнида повинна за це кожного волонтера у дупу цілувати а воно замість цього краде, бреше та намагаєтся власну сучу діктатуру побудувати.
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13.07.2025 12:30 Ответить
як приклад-Черніці. да вова?
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13.07.2025 12:31 Ответить
Учора по Сумщині що летіло все лягло в ціль,а воно гундосе про якісь перехоплювачи...
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13.07.2025 12:40 Ответить
Сотні збитих шахедів за тиждень, а на відео лише зруйновані будівлі по всій Україні. То чим де збивали дрони, ЗЄля?
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13.07.2025 12:36 Ответить
То десятки, це вже сотні...3000 балістичних ракет ...10 млн.дронів.... Коротше пи₴діж по плану.
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13.07.2025 12:37 Ответить
Дрони летять через всю територію,засобів ППО не достатньо і тут вилазе обнюханий статист!Взагалі це провал ППО,але спасибі і на тому,як є.Винуватий в цьому обдовбаний статист,що пиляє відосики і маштабує.
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13.07.2025 12:39 Ответить
Звільнись, візьми автомат і доведи що ти нарешті чоловік ! А не сопля під дЄрмаком.
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13.07.2025 12:45 Ответить
Недавно бачив відео, де экспериментальный дрон-перехоплювач тільки намагається зайти на шахед. Про тисячі готових виробів навіть мова не йде. Потрібен час та гроші.
А Осел вже збиває сотнями. Хто йому таку матню доповідає, що воно потім озвучує це на всю країну?
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13.07.2025 12:47 Ответить
Зе,з тебе Моисей,як з козиної3,14зди шапка.
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13.07.2025 12:48 Ответить
Схоже що з'явилась нова можливість попиляти кошти, тепер на "дронах-перехоплювачах".

Просто уявіть, коли кацапи запускають 500 шахедів на ділянці площею у Швейцарію - скільки операторів і самих дронів треба щоб перехопити хоча б половину з них за умови 100% ефективності.
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13.07.2025 12:50 Ответить
+💯 👍🏿!

потрібен дрон-носій для дронів перехоплювачів, щоб оперативно доставити їх в потрібне місце

кінець-кінцем будемо купувати у турок їх дрон Кизелма, бо в самих немає політичної волі зробити щось подібне

Україні потрібен Гетьман !
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13.07.2025 13:16 Ответить
Немає такої кількості доприкладу в одну область заходить 10-20 шт, є багато МВГ яких можна легко і швидко перевчити на операторів дронів, якось ПЗРК вони освоїли.
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13.07.2025 14:12 Ответить
Нездара і корупціонер. Забирай своє шобло і йди геть за руським кораблем. За Шабуніна всі вийдем, ти дограєшся як Яник. Татарову привіт передавай.
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13.07.2025 12:50 Ответить
Зеленський викликає тільки одне АПАТІЮ до себе
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13.07.2025 12:52 Ответить
Ви мали на увазі АНТИПАТІЮ ?

мьяко кажучи.....
курва !

.
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13.07.2025 13:18 Ответить
Одним з цих ... перехоплювачів був наш ... Лідор. А шо він працює, щоб не потрапити під мобілізацію. Кошовий навчив як ... ухилятись !
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13.07.2025 12:53 Ответить
Як так можна брехати?
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13.07.2025 12:53 Ответить
На дронах-перехоплювачах взагалі-то встановлені відеокамери,тому в цьому сюжеті повинна бути нарізка відео з відеокамер дронів,а не результати атаки ворожих дронів.
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13.07.2025 12:55 Ответить
Не згоден,інформація повинна бути ця закрита і не повинне обнюхане коментувати те,до чого ніякого відношення не має.
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13.07.2025 12:59 Ответить
Для чого закривати цю інформацію?Ось відео роботи підрозділу "Дикі шершні",котрі самі виготовляють дрони-перехоплювачі,жодної таємниці вони в цьому не вбачають,інакше б відео не оприлюднювали.https://www.facebook.com/watch/?v=1000946068869393
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13.07.2025 13:21 Ответить
Це моя особиста думка,щоб кацапопітетки не бачили,як воно працює
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13.07.2025 13:24 Ответить
Ви маєте право на особисту думку,але розробники дронів перехоплювачів вважають інакше,тому виставили у фейсбук відео роботи дрона,яке жодним чином не допоможе оркам,тим більше орки починають виробляти "шахеди" з реактивними двигунами,хоча вони і дорожчі але збити їх значно складніше.
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13.07.2025 13:35 Ответить
Ця інформація має бути закритою, щоб орки не знали як протидіяти. Але при наявності стількох кротів на різних рівнях, якщо чесно то це не має особливого змісту.
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13.07.2025 14:10 Ответить
Настільки та людина огидною стала , більшість Українців прокляла його за ті смерті невинних людей! Готуйтесь шашлик жарити так казав???
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13.07.2025 12:55 Ответить
Зе не похвалився жодним віде перехоплення при його жадібності до піара?
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13.07.2025 12:59 Ответить
Метко подмечено.
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13.07.2025 13:09 Ответить
ВсЬО. Я стану конкурентом нашого лідора. Буду писати щодня "позитивчик". Цікаво, скільки народ витримає мою нісенітницю ??? Ну цього Опуда вже шість років терплять, і нічого, бо він же не втік, а тільки переховувався до приходу російської гвардії.
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13.07.2025 13:06 Ответить
Збивайте - бо вже круги над Україною нарізають - аж до Чернівців
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13.07.2025 13:08 Ответить
Вава став найпроклятішим у кріслі президента. Питання, а навіщо це йому було потрібно, збагатився, наїзди вся, нафоткався, а життя то одне, з собою в могилу нічого не забереш, скакав би на сцені перед придурками, насолоджувався б життям, але ж ні, жадоба …
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13.07.2025 13:10 Ответить
Той хто реально вірив, що російський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі та називав Україну повією, стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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13.07.2025 13:17 Ответить
в умовах війни ідіот є ворогом,

бо як сказав свого часу Наполеон:
"Це гірше ніж зрада, це - помилка"

.
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13.07.2025 13:22 Ответить
Сказал Фуше, но не суть.
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13.07.2025 13:31 Ответить
Тим більше він і не обіцяв того робити.
Навпаки обіцяв робити протилежне - та чесно робив. За що отримав на виборах 73%.
Тому незрозумілі всі претензії до нього...
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13.07.2025 14:28 Ответить
 
 