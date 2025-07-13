Дроны-перехватчики сбили сотни российско-иранских "шахидов" за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Украина с партнерами намерена масштабировать производство дронов-перехватчиков, ведь они демонстрируют хорошие результаты работы - за эту неделю есть сотни сбитий российско-иранских "шахедов".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Семь дней масштабных российских ударов по Украине: более 1800 дронов, более чем 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать украинцев.



"Но несмотря на планы Москвы есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики - уже сотни сбитий российско-иранских "шахедов" за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии. Спасибо каждому, кто готов инвестировать в защиту жизни, спасибо нашим воинам, которые берегут украинское небо", - рассказал Зеленский.

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По словам президента, "Шахеды" являются одним из российских способов затягивать войну, и он призвал нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия.

"Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы,"семерки" и всех партнеров", - подчеркнул Зеленский.

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