Система "Чистое небо" перехватила ночью над Киевской областью почти 50 дронов

Сегодня, 12 июля 2025 года, ночью в небе над Киевской областью перехвачено почти 50 вражеских БпЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

"Мирные населенные пункты области - под защитой. Вообще, за период реализации проекта "Чистое небо" перехвачено уже почти 700 ударных дронов агрессора.

Этот проект - яркий пример нашей изобретательности и сплоченности. Когда мы все вместе - военные, власть, бизнес - находим новые решения для безопасности нашего неба и даем достойный отпор врагу", - говорится в сообщении.

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Массированный комбинированный удар 12 июля

В ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по разным регионам Украины. Во Львове в результате российской атаки девять человек пострадали, повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей. Из-за российской атаки повреждены 46 домов. Кроме того, было выбито более 500 окон, 15 квартир не пригодны для проживания. Также были повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.

Дронами и ракетами рашисты атаковали Луцк. По информации начальника ОВА Ивана Рудницкого, за время тревоги в воздушном пространстве зафиксировали 35 БПЛА и 2 ракеты. В результате падения обломков возникло возгорание и разрушение жилого дома и повреждения автомобилей.

На рассвете в Харькове также раздавались мощные взрывы. Враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, трое пострадавших.

Два человека погибли в Черновцах. Еще 4 человека - тяжелораненые. Оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой. В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей. В результате поражения вражеским БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль на территории Сторожинецкой громады.

Войска РФ атаковали Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Враг ударил КАБами. Погибли два человека. Загорелось авто. Пожар спасатели укротили.

По информации Воздушных сил ВСУ, с вечера 11 июля россияне атаковали Украину 597 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям и 26 крылатыми ракетами Х-101. Силы ПВО сбили 319 вражеских БпЛА типа Shahed и 25 крылатых ракет Х-101. Кроме того, 258 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Ночью 12 июля Кировоградская и Черкасская области оказались под очередной вражеской атакой. На Кировоградщине повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы. Также произошло возгорание сухой травы на открытой местности. В Черкасском районе, по предварительным данным, взрывной волной повреждены 8 частных домов. Также без света сейчас полсотни абонентов.