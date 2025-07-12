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В Кировоградской и Черкасской областях ликвидируют последствия вражеской атаки БПЛА. ФОТОрепортаж

Ночью 12 июля Кировоградская и Черкасская области оказались под очередной вражеской атакой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В результате атаки российских дронов в одной из громад Голованевского района Кировоградщины повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы, сообщил начальник ОГА Андрей Райкович.

Также в области, из-за обломков сбитого беспилотника, произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Кировоградская область
Кировоградская область

С вечера 11 июля и до утра защитники неба отражали многочисленные вражеские атаки на Черкасскую область, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"В пределах Черкасской области уничтожили российскую ракету, а также обезвредили 20 БпЛА. Обошлось без травмированных. Это самое главное", - говорится в сообщении.

В Черкасском районе, по предварительным данным, взрывной волной повреждены 8 частных домов. Также без света сейчас полсотни абонентов. Аварийная бригада уже работает.

Черкасская область
Черкасская область
Черкасская область

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обстрел (28483) Кировоградская область (649) Черкасская область (92)


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