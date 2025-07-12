На Кіровоградщині та Черкащині ліквідовують наслідки ворожої атаки БПЛА. ФОТОрепортаж
Вночі 12 липня Кіровоградська та Черкаська області опинилися під черговою ворожою атакою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки російських дронів в одній з громад Голованівського району Кіровоградщини пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.
Також в області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих.
З вечора 11 липня і до ранку захисники неба відбивали численні ворожі атаки на Черкащину, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець
"У межах Черкащини знищили російську ракету, а також знешкодили 20 БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", - йдеться в повідомленні.
У Черкаському районі, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла нині пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює.
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