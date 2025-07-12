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Новини Обстріли Чернівецької області
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Комбінована атака на Чернівці: дві людини загинули, 14 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Ще 4 особи - важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані", - йдеться в повідомленні.

10 людей дістали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці.

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль на території Сторожинецької громади. Обійшлося без жертв і поранених.

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За інформацією ДСНС України, внаслідок ворожої атаки по місту, виникли пожежі одночасно за трьома адресами. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, 2 нефункціонуючих будівлі та автівки.

Чернівці
Чернівці
Чернівці
Чернівці

Автор: 

обстріл (29807) Чернівці (564) Чернівецька область (51) Чернівецький район (11)


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Топ коментарі
+11
Співчуття рідним загиблих,скорішого одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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12.07.2025 08:20 Відповісти
+10
Єдина область України, де не було жодного травмованого або вбитого - рідне Закарпаття. І тепер ще скажіть, що не було договорняку між Путіним-Орбаном-Фіцо по нашій Закарпатській області.
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12.07.2025 08:35 Відповісти
+8
Ворог продовжує убивати і руйнувати достойної відповіді по трашиських чортах немає ,лише пусті розмови "найвеличнішого" ні про що ,в той час як рашиські варвари знищують Україну.
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12.07.2025 08:19 Відповісти
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Ну я ж російським говором, щоб тобі приємно було...так а з якої глушини пишеш?
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12.07.2025 10:05 Відповісти
Це не твоя справа. Ясно?
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12.07.2025 10:12 Відповісти
Дійсно ясно...жодної хмаринки на небі...
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12.07.2025 10:17 Відповісти
Ворог продовжує убивати і руйнувати достойної відповіді по трашиських чортах немає ,лише пусті розмови "найвеличнішого" ні про що ,в той час як рашиські варвари знищують Україну.
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12.07.2025 08:19 Відповісти
От і Чернівців добралися - скоро - скоро і ми по москві втулим
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12.07.2025 08:20 Відповісти
Співчуття рідним загиблих,скорішого одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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12.07.2025 08:20 Відповісти
А ми русню асфальтом закидаємо.
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12.07.2025 08:24 Відповісти
Може в асфальт закатаємо .
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12.07.2025 08:30 Відповісти
Ось скоро вистругаємо із міліарда дерев міліон дронів під керівництвом 5-6 менеджерів. Ой шо буде. Да а чому ми не в НАТО.
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12.07.2025 08:33 Відповісти
У нас десь 60 штук Ф-16 тільки. Як ці 4 срані дрони пролетіли всю країну наскрізь аж в Чернівці? І так само в Луцьк та Львів...
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12.07.2025 08:34 Відповісти
F-16 дрони не збивають, вони ракети збивають, і до речі реально багато сьогодні позбивали.
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12.07.2025 08:41 Відповісти
Єдина область України, де не було жодного травмованого або вбитого - рідне Закарпаття. І тепер ще скажіть, що не було договорняку між Путіним-Орбаном-Фіцо по нашій Закарпатській області.
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12.07.2025 08:35 Відповісти
На Закарпатті ландшафт не дуже дозволяє "розгулятися", але з іншої сторони ви праві, Орбан хотів і хоче окупувати Закарпаття, наразі він робить багато послуг *****, зокрема блокує інтеграцію України до Євросоюзу і, можливо, ***** за це не обстрілює.
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12.07.2025 08:44 Відповісти
Чернівці теж були відносно безпечним містом, туди до 25 року взагалі не прілітало і люди хоч трохи пожили нормального життя. Підозрюю тепер воно закінчилось..
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12.07.2025 09:04 Відповісти
онуфрія позбавили громадянства - він був як би "православним оплотом" кацапії із резиденціею у Чернівцях , от і не чіпали Чернівці....
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12.07.2025 10:38 Відповісти
А у вас там хаб НАТО чи виробництво мільйона дронів?
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12.07.2025 09:08 Відповісти
А це що погано ,що в Закарпатті нікого не вбили ?
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12.07.2025 09:32 Відповісти
Я так розумію, країна 404 своїми діями показує стурбованим та постійно засуджуючим країнам те, що вони і їх достануть за потреби, адже сьогодні удар був по прикордонним західним областям. А ті стурбовані ніяк не можуть вирішити надати всю необхідну нам зброю.
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12.07.2025 08:56 Відповісти
Умом рассєю нє панять.
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12.07.2025 09:17 Відповісти
угорський рашистський ср.а колиз орбан.пожалівся куйлу про те,що в Чернівцях тцкашники мадяру дали "звіздюлєй".Куйло прийшов на підмогу...
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12.07.2025 09:20 Відповісти
В Харькове и области каждую ночь так.
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12.07.2025 09:31 Відповісти
А было одно из тихих мест в Украине!
Теперь они и сюда долетают! Всё, надо ехать за границу!
Небо над Украиной, что дуршлаг!
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12.07.2025 10:08 Відповісти
Зато в тюрьмы никогда не прилетает.Вывод.Сейчас в тюрьме намного безопасней жить чем в фешенебельной многоэтажке.
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12.07.2025 10:49 Відповісти
 
 