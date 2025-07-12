Комбінована атака на Чернівці: дві людини загинули, 14 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
"Від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.
Ще 4 особи - важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані", - йдеться в повідомленні.
10 людей дістали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці.
У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.
Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль на території Сторожинецької громади. Обійшлося без жертв і поранених.
За інформацією ДСНС України, внаслідок ворожої атаки по місту, виникли пожежі одночасно за трьома адресами. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, 2 нефункціонуючих будівлі та автівки.
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Теперь они и сюда долетают! Всё, надо ехать за границу!
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