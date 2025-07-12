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Новости Обстрелы Черновицкой области
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Комбинированная атака на Черновцы: два человека погибли, 14 ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Волынь четырьмя "шахедами" и ракетой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"От падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Еще 4 человека - тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте.

В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

В результате удара вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль на территории Сторожинецкой громады. Обошлось без жертв и раненых.

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По информации ГСЧС Украины, в результате вражеской атаки по городу возникли пожары одновременно по трем адресам. Все пожары ликвидированы спасателями. Повреждены админздания, жилые дома, 2 нефункционирующих здания и машины.

Чернівці
Чернівці
Чернівці
Чернівці

Автор: 

обстрел (28483) Черновцы (679) Черновицкая область (46) Черновицкий район (10)


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Топ комментарии
+19
Марина Макєєва, а коли Чернівці стали Волинь?
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12.07.2025 08:16 Ответить
+8
Єдина область України, де не було жодного травмованого або вбитого - рідне Закарпаття. І тепер ще скажіть, що не було договорняку між Путіним-Орбаном-Фіцо по нашій Закарпатській області.
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12.07.2025 08:35 Ответить
+7
Співчуття рідним загиблих,скорішого одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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12.07.2025 08:20 Ответить
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Марина Макєєва, а коли Чернівці стали Волинь?
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12.07.2025 08:16 Ответить
Для жителів столиці існує Київ і решта периферії )
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12.07.2025 09:08 Ответить
Кацапка тупа не здатна вивчити географію своєї країни.
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12.07.2025 09:19 Ответить
так кацапка же, це не її країна.
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12.07.2025 09:38 Ответить
У мадам бодун.
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12.07.2025 09:24 Ответить
Мабуть журналістка вирішила похизуватись знанням таких екзотичних для неї назв українських регіонів як то Волинь, Буковина але щось явно переплутала.
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12.07.2025 09:30 Ответить
пиши правильно - "ждурналістка"
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12.07.2025 09:41 Ответить
Ворог продовжує убивати і руйнувати достойної відповіді по трашиських чортах немає ,лише пусті розмови "найвеличнішого" ні про що ,в той час як рашиські варвари знищують Україну.
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12.07.2025 08:19 Ответить
От і Чернівців добралися - скоро - скоро і ми по москві втулим
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12.07.2025 08:20 Ответить
Співчуття рідним загиблих,скорішого одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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12.07.2025 08:20 Ответить
А ми русню асфальтом закидаємо.
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12.07.2025 08:24 Ответить
Може в асфальт закатаємо .
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12.07.2025 08:30 Ответить
Ось скоро вистругаємо із міліарда дерев міліон дронів під керівництвом 5-6 менеджерів. Ой шо буде. Да а чому ми не в НАТО.
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12.07.2025 08:33 Ответить
У нас десь 60 штук Ф-16 тільки. Як ці 4 срані дрони пролетіли всю країну наскрізь аж в Чернівці? І так само в Луцьк та Львів...
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12.07.2025 08:34 Ответить
F-16 дрони не збивають, вони ракети збивають, і до речі реально багато сьогодні позбивали.
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12.07.2025 08:41 Ответить
Єдина область України, де не було жодного травмованого або вбитого - рідне Закарпаття. І тепер ще скажіть, що не було договорняку між Путіним-Орбаном-Фіцо по нашій Закарпатській області.
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12.07.2025 08:35 Ответить
На Закарпатті ландшафт не дуже дозволяє "розгулятися", але з іншої сторони ви праві, Орбан хотів і хоче окупувати Закарпаття, наразі він робить багато послуг *****, зокрема блокує інтеграцію України до Євросоюзу і, можливо, ***** за це не обстрілює.
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12.07.2025 08:44 Ответить
Чернівці теж були відносно безпечним містом, туди до 25 року взагалі не прілітало і люди хоч трохи пожили нормального життя. Підозрюю тепер воно закінчилось..
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12.07.2025 09:04 Ответить
А у вас там хаб НАТО чи виробництво мільйона дронів?
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12.07.2025 09:08 Ответить
А це що погано ,що в Закарпатті нікого не вбили ?
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12.07.2025 09:32 Ответить
Я так розумію, країна 404 своїми діями показує стурбованим та постійно засуджуючим країнам те, що вони і їх достануть за потреби, адже сьогодні удар був по прикордонним західним областям. А ті стурбовані ніяк не можуть вирішити надати всю необхідну нам зброю.
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12.07.2025 08:56 Ответить
А відколи Чернівці з Буковини переїхали на Волинь?
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12.07.2025 09:01 Ответить
Я теж два рази перечитав, щоб знайти хоч якусь привʼязку....
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12.07.2025 09:04 Ответить
Це спуфінг gps спрацював
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12.07.2025 09:09 Ответить
Видно панянка-"журналіст" використала шаблон з новини про Волинь. Певно кудись поспішала...
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12.07.2025 09:12 Ответить
Луцька область
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12.07.2025 09:09 Ответить
Умом рассєю нє панять.
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12.07.2025 09:17 Ответить
угорський рашистський ср.а колиз орбан.пожалівся куйлу про те,що в Чернівцях тцкашники мадяру дали "звіздюлєй".Куйло прийшов на підмогу...
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12.07.2025 09:20 Ответить
В Харькове и области каждую ночь так.
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12.07.2025 09:31 Ответить
 
 