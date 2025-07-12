Комбинированная атака на Черновцы: два человека погибли, 14 ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Волынь четырьмя "шахедами" и ракетой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"От падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Еще 4 человека - тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте.

В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

В результате удара вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль на территории Сторожинецкой громады. Обошлось без жертв и раненых.

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По информации ГСЧС Украины, в результате вражеской атаки по городу возникли пожары одновременно по трем адресам. Все пожары ликвидированы спасателями. Повреждены админздания, жилые дома, 2 нефункционирующих здания и машины.







