Рашисты ударили КАБами по Великомихайловской громаде на Днепропетровщине: 2 человека погибли

Утром 12 июля 2025 года войска РФ атаковали Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Враг попал из КАБов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, погибли два человека.

Загорелось авто. Пожар спасатели потушили.

Также по данным ОВА, в больнице умер мужчина, который получил ранения вчера днем в Никополе. Тогда россияне обстреляли город из тяжелой артиллерии.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Никопольщину и Синельниковщину: три человека получили ранения