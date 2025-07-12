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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты ударили КАБами по Великомихайловской громаде на Днепропетровщине: 2 человека погибли

Последствия российских обстрелов Днепропетровской области

Утром 12 июля 2025 года войска РФ атаковали Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Враг попал из КАБов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, погибли два человека.

Загорелось авто. Пожар спасатели потушили.

Также по данным ОВА, в больнице умер мужчина, который получил ранения вчера днем в Никополе. Тогда россияне обстреляли город из тяжелой артиллерии.

Также читайте: Один человек погиб и один пострадал в результате российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Никопольщину и Синельниковщину: три человека получили ранения

Автор: 

обстрел (28483) Никополь (1101) КАБ (402) Днепропетровская область (4214) Никопольский район (318) Синельниковский район (123) Великомихайловка (2)


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