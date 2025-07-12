Рашисты ударили КАБами по Великомихайловской громаде на Днепропетровщине: 2 человека погибли
Утром 12 июля 2025 года войска РФ атаковали Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Враг попал из КАБов.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, погибли два человека.
Загорелось авто. Пожар спасатели потушили.
Также по данным ОВА, в больнице умер мужчина, который получил ранения вчера днем в Никополе. Тогда россияне обстреляли город из тяжелой артиллерии.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Никопольщину и Синельниковщину: три человека получили ранения
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