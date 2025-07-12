Рашисти вдарили КАБами по Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині: 2 людини загинули
Вранці 12 липня 2025 року війська РФ атакували Великомихайлівську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині. Ворог поцілив КАБами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загинули двоє людей.
Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали.
Також за даними ОВА, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення вчора вдень у Нікополі. Тоді росіяни обстріляли місто з важкої артилерії.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: три людини зазнали поранень
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