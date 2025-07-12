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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти вдарили КАБами по Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині: 2 людини загинули

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини

Вранці 12 липня 2025 року війська РФ атакували Великомихайлівську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині. Ворог поцілив КАБами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загинули двоє людей.

Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали.

Також за даними ОВА, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення вчора вдень у Нікополі. Тоді росіяни обстріляли місто з важкої артилерії.

Також читайте: Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: три людини зазнали поранень

Автор: 

обстріл (29807) Нікополь (1270) КАБ (403) Дніпропетровська область (3996) Нікопольський район (321) Синельниківський район (122) Великомихайлівка (2)


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