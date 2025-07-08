Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: пошкоджено інфраструктуру, будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 8 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області з артилерії, БпЛА та FPV-дронами.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Увесь день ворог атакував Нікопольщину. Район був під ударами артилерії та БпЛА. Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади.
Унаслідок російських атак пошкоджені п’ятиповерхівка, 9 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж, авто. Понівечені інфраструктура, газогони, лінії електропередач. Горіли суха трава, надвірна споруда та АЗС.
Крім того, ворог кілька разів поцілив FPV-дронами і по Синельниківщині – Маломихайлівській та Межівській громадах.
Виникли пожежі – зайнялися поле з пшеницею, суха трава і стерня. Побиті інфраструктура й приватна оселя.
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