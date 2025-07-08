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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: повреждена инфраструктура, дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 8 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии, БПЛА и FPV-дронов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Весь день враг атаковал Никопольский район. Район был под ударами артиллерии и БПЛА. Пострадали Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

В результате российских атак повреждены пятиэтажка, 9 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж, авто. Изуродованы инфраструктура, газопроводы, линии электропередач. Горели сухая трава, надворная постройка и АЗС.

Также смотрите: Рашисты ударили по АЗС в Марганце на Днепропетровщине: возник пожар. ФОТО

Обстрелы Днепропетровской области 8 июля
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля

Кроме того, враг несколько раз попал FPV-дронами и по Синельниковщине - Маломихайловской и Межевской громадам.

Возникли пожары - загорелись поле с пшеницей, сухая трава и стерня. Побиты инфраструктура и частный дом.

Также смотрите: Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: пострадал мужчина, горели поля с пшеницей. ФОТОрепортаж

Обстрелы Днепропетровской области 8 июля
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля

Автор: 

обстрел (28409) Никополь (1100) Днепропетровская область (4204) Никопольский район (314) Синельниковский район (119)


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