Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: повреждена инфраструктура, дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня 8 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии, БПЛА и FPV-дронов.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Весь день враг атаковал Никопольский район. Район был под ударами артиллерии и БПЛА. Пострадали Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.
В результате российских атак повреждены пятиэтажка, 9 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж, авто. Изуродованы инфраструктура, газопроводы, линии электропередач. Горели сухая трава, надворная постройка и АЗС.
Кроме того, враг несколько раз попал FPV-дронами и по Синельниковщине - Маломихайловской и Межевской громадам.
Возникли пожары - загорелись поле с пшеницей, сухая трава и стерня. Побиты инфраструктура и частный дом.
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