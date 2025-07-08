Рашисты ударили по АЗС в Марганце на Днепропетровщине: возник пожар. ФОТО
Российские войска ударили по городу Марганец Никопольского района. Была атакована автозаправочная станция.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате попадания FPV-дрона загорелся газовый модуль, колонка и навес. Пожарные ликвидировали пожар, площадь которого составила 10 кв.м. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
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