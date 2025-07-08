РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13389 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
309 0

Рашисты ударили по АЗС в Марганце на Днепропетровщине: возник пожар. ФОТО

Российские войска ударили по городу Марганец Никопольского района. Была атакована автозаправочная станция.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате попадания FPV-дрона загорелся газовый модуль, колонка и навес. Пожарные ликвидировали пожар, площадь которого составила 10 кв.м. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне ночью и утром атаковали Константиновку: Есть разрушения учебного заведения, повреждены дома и линия газоснабжения. ФОТОрепортаж

РФ ударила по АЗС в Марганце в Днепропетровской области

Автор: 

Марганец (89) обстрел (28409) Днепропетровская область (4204) Никопольский район (314)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 