Россияне ночью и утром атаковали Константиновку: есть разрушения учебного заведения, повреждены дома и линия газоснабжения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью и утром 8 июля россияне ударили по Константиновке в Донецкой области ФАБ-250 и FPV-дроном, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"8 июля 2025 года в городе снова произошли циничные атаки со стороны российских оккупационных войск. Так, в полночь, российские войска нанесли вражеский авиационный удар управляемой авиабомбой ФАБ-250 с модулем УМПК по зданию одного из учебных заведений нашего города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших, однако взрывная волна и обломки вызвали значительные разрушения здания учебного заведения.

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Уже с самого утра по городу Константиновке враг попал ударным БПЛА типа FPV.

В результате этой атаки также жертв нет. Однако повреждены два частных дома и линия газоснабжения.

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"Эти удары - очередное свидетельство террора против мирного населения. Враг сознательно выбирает объекты гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жителей города", - подчеркнул начальник ГВА.



