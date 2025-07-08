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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под ударом Покровск, Лиман и Константиновка, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 7 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске повреждена многоэтажка; в Родинском разрушен дом; в Гришино ранен человек, поврежден мопед. В Новом Донбассе Добропольской громады ранены 2 человека, разрушено авто. В Шиловке Криворожской громады ранен человек. По 3 дома повреждены в Заповедном, Владимировке и Новом Шахматном Шаховской громады.

Краматорский район

По данным ОГА, в Лимане повреждено админздание. В Андреевке ранены 3 человека, повреждено авто. В Алексеево-Дружковке 2 человека погибли, разрушен дом, еще 2 повреждены. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 17 частных домов и многоэтажка.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (10198) Покровск (674) Покровский район (746)


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Сьогодні була спроба "забрить мені лоба"... Вранці вирішив "навести на лиці порядок" - начисто вибрився... (рідні сміялися - "Батько побрився - на п"ять років помолодшав..."). Пішов до молочника - молока купить. Спиняють троє, в 2камуфляжі". Представилися. ТЦК. Затребували документи. Хотів спитать, чи мають вони право їх у мене вимагать, але ліньки було "заїдаться". Та й знав, до чого все "ведеться"...
- Хлопці! Я не "ваш"... По-перше, мені вже давно за 60-т. По-друге, нога з 2016-го, протезована...
Але хлопці "з молодих, та ранніх" - вирішили "силу застосувать". Тут вилазить з автомобіля прапорщик. Підходить. Привітався зі мною. А потім каже їм:
- Хлопці, відчепіться... Я цього чоловіка знаю ще з часів, коли служив строкову. При мені, вже "ветеранство" отримав, і на пенсію пішов. Мусили вибачиться...
А я того прапорщика і не пам"ятаю...
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08.07.2025 10:48 Ответить
 
 