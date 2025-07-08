Сутки в Донецкой области: под ударом Покровск, Лиман и Константиновка, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 7 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске повреждена многоэтажка; в Родинском разрушен дом; в Гришино ранен человек, поврежден мопед. В Новом Донбассе Добропольской громады ранены 2 человека, разрушено авто. В Шиловке Криворожской громады ранен человек. По 3 дома повреждены в Заповедном, Владимировке и Новом Шахматном Шаховской громады.

Краматорский район

По данным ОГА, в Лимане повреждено админздание. В Андреевке ранены 3 человека, повреждено авто. В Алексеево-Дружковке 2 человека погибли, разрушен дом, еще 2 повреждены. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 17 частных домов и многоэтажка.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.









