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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ударом Покровськ, Лиман та Костянтинівка, є загиблі і поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 7 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську пошкоджено багатоповерхівку; у Родинському зруйновано будинок; у Гришиному поранено людину, пошкоджено мопед. У Новому Донбасі Добропільської громади поранено 2 людини, зруйновано авто. У Шилівці Криворізької громади поранено людину. По 3 будинки пошкоджено у Заповідному, Володимирівці і Новому Шаховому Шахівської громади.

Краматорський район

За даними ОВА, у Лимані пошкоджено адмінбудівлю. В Андріївці поранено 3 людини, пошкоджено авто. В Олексієво-Дружківці 2 людини загинули, зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 17 приватних будинків і багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини
наслідки обстрілів донеччини

Автор: 

Донецька область (9017) Покровськ (706) Покровський район (755)


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Сьогодні була спроба "забрить мені лоба"... Вранці вирішив "навести на лиці порядок" - начисто вибрився... (рідні сміялися - "Батько побрився - на п"ять років помолодшав..."). Пішов до молочника - молока купить. Спиняють троє, в 2камуфляжі". Представилися. ТЦК. Затребували документи. Хотів спитать, чи мають вони право їх у мене вимагать, але ліньки було "заїдаться". Та й знав, до чого все "ведеться"...
- Хлопці! Я не "ваш"... По-перше, мені вже давно за 60-т. По-друге, нога з 2016-го, протезована...
Але хлопці "з молодих, та ранніх" - вирішили "силу застосувать". Тут вилазить з автомобіля прапорщик. Підходить. Привітався зі мною. А потім каже їм:
- Хлопці, відчепіться... Я цього чоловіка знаю ще з часів, коли служив строкову. При мені, вже "ветеранство" отримав, і на пенсію пішов. Мусили вибачиться...
А я того прапорщика і не пам"ятаю...
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08.07.2025 10:48 Відповісти
 
 