Доба на Донеччині: під ударом Покровськ, Лиман та Костянтинівка, є загиблі і поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 7 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Покровську пошкоджено багатоповерхівку; у Родинському зруйновано будинок; у Гришиному поранено людину, пошкоджено мопед. У Новому Донбасі Добропільської громади поранено 2 людини, зруйновано авто. У Шилівці Криворізької громади поранено людину. По 3 будинки пошкоджено у Заповідному, Володимирівці і Новому Шаховому Шахівської громади.
Краматорський район
За даними ОВА, у Лимані пошкоджено адмінбудівлю. В Андріївці поранено 3 людини, пошкоджено авто. В Олексієво-Дружківці 2 людини загинули, зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 17 приватних будинків і багатоповерхівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
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- Хлопці! Я не "ваш"... По-перше, мені вже давно за 60-т. По-друге, нога з 2016-го, протезована...
Але хлопці "з молодих, та ранніх" - вирішили "силу застосувать". Тут вилазить з автомобіля прапорщик. Підходить. Привітався зі мною. А потім каже їм:
- Хлопці, відчепіться... Я цього чоловіка знаю ще з часів, коли служив строкову. При мені, вже "ветеранство" отримав, і на пенсію пішов. Мусили вибачиться...
А я того прапорщика і не пам"ятаю...