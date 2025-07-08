Доба на Донеччині: під ударом Покровськ, Лиман та Костянтинівка, є загиблі і поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 7 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську пошкоджено багатоповерхівку; у Родинському зруйновано будинок; у Гришиному поранено людину, пошкоджено мопед. У Новому Донбасі Добропільської громади поранено 2 людини, зруйновано авто. У Шилівці Криворізької громади поранено людину. По 3 будинки пошкоджено у Заповідному, Володимирівці і Новому Шаховому Шахівської громади.

Краматорський район

За даними ОВА, у Лимані пошкоджено адмінбудівлю. В Андріївці поранено 3 людини, пошкоджено авто. В Олексієво-Дружківці 2 людини загинули, зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 17 приватних будинків і багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.









