Тело женщины извлекли из-под завалов в Константиновке. За день россияне ранили 7 человек на Донетчине

Вследствие сегодняшних обстрелов Донетчины погиб по меньшей мере один человек, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Константиновке спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело женщины. Еще один человек, предположительно, находится под руинами.

Краматорск попал под обстрел из "Торнадо" - ранены 3 человека, повреждена промзона.

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Еще три человека ранены в Андреевской громаде - там FPV-дрон попал в гражданское авто.

Кроме того, в Покровской громаде россияне ударили FPV-дроном по мопеду - водитель получил ранения.

"В очередной раз призываю всех гражданских: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - добавил начальник ОВА.

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