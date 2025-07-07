Тело женщины извлекли из-под завалов в Константиновке. За день россияне ранили 7 человек на Донетчине
Вследствие сегодняшних обстрелов Донетчины погиб по меньшей мере один человек, еще семь человек получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в Константиновке спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело женщины. Еще один человек, предположительно, находится под руинами.
Краматорск попал под обстрел из "Торнадо" - ранены 3 человека, повреждена промзона.
Еще три человека ранены в Андреевской громаде - там FPV-дрон попал в гражданское авто.
Кроме того, в Покровской громаде россияне ударили FPV-дроном по мопеду - водитель получил ранения.
"В очередной раз призываю всех гражданских: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - добавил начальник ОВА.
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