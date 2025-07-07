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Новости Обстрелы Донетчины Обстрел Краматорска Удары по Константиновке
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Тело женщины извлекли из-под завалов в Константиновке. За день россияне ранили 7 человек на Донетчине

Удар по Константиновке

Вследствие сегодняшних обстрелов Донетчины погиб по меньшей мере один человек, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Константиновке спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело женщины. Еще один человек, предположительно, находится под руинами.

Краматорск попал под обстрел из "Торнадо" - ранены 3 человека, повреждена промзона.

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Еще три человека ранены в Андреевской громаде - там FPV-дрон попал в гражданское авто.

Кроме того, в Покровской громаде россияне ударили FPV-дроном по мопеду - водитель получил ранения.

"В очередной раз призываю всех гражданских: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - добавил начальник ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ночью ударили ФАБами по Константиновке: под завалами дома могут быть люди. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2342) обстрел (28385) Донецкая область (10190) Краматорский район (446) Константиновка (1831)


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