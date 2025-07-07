Россияне ночью ударили ФАБами по Константиновке: под завалами дома могут быть люди. ФОТОрепортаж

В Константиновке Донецкой области в результате российского удара под завалами многоквартирного дома могут находиться два человека.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"06.07.2025 в 23:15 произошло 3 вражеских авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по городу Константиновке. Вследствие попаданий по жилой инфраструктуре есть информация о 2 гражданских лицах, которые вероятно находятся под завалами многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе продолжаются аварийно-спасательные работы: осуществляется разборка завалов и деблокирование возможных пострадавших.

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Сообщается, что в результате атаки повреждены 9 фасадов частных и 3 фасада многоэтажных домов, 2 магазина, 2 административных здания, 2 складских помещения.

Напомним, 6 июля 2025 года российские войска несколько раз атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли супруги и еще два человека, также есть раненый.







