Росіяни вночі вдарили ФАБами по Костянтинівці: під завалами будинку можуть бути люди. ФОТОрепортаж

У Костянтинівці на Донеччині внаслідок російського удару під завалами багатоквартирного будинку можуть перебувати дві людини.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"06.07.2025 о 23:15 відбулося 3 ворожі авіаудари ФАБ-250 із модулем УМПК по місту Костянтинівці. Внаслідок влучань по житловій інфраструктурі є інформація щодо 2 цивільних осіб, які ймовірно перебувають під завалами багатоквартирного будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті тривають аварійно-рятувальні роботи: здійснюється розбирання завалів та деблокування можливих постраждалих.

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Повідомляється, що в результаті атаки пошкоджено 9 фасадів приватних та 3 фасади багатоповерхових будинків, ⁠2 магазини, 2 адміністративні будівлі, 2 складські приміщення.

Нагадаємо, 6 липня 2025 року російські війська кілька разів атакували Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого загинуло подружжя та ще дві людини, також є поранений.







