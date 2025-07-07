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Новини Обстріли Донеччини Обстріл Краматорська Удари по Костянтинівці
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Тіло жінки дістали з-під завалів у Костянтинівці. За день росіяни поранили 7 людей на Донеччині

Удар по Костянтинівці

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинула щонайменше одна людина, ще сім осіб зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Костянтинівці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки. Ще одна людина, імовірно, перебуває під руїнами.

Краматорськ потрапив під обстріл із "Торнадо" - поранено 3 людини, пошкоджено промзону.

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Ще три людини поранені в Андріївській громаді - там FPV-дрон поцілив у цивільне авто.

Крім того, у Покровській громаді росіяни ударили FPV-дроном по мопеду - водій дістав поранення.

"Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!" - додав начальник ОВА.

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Автор: 

Краматорськ (720) обстріл (29707) Донецька область (9007) Краматорський район (455) Костянтинівка (364)


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