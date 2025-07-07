Тіло жінки дістали з-під завалів у Костянтинівці. За день росіяни поранили 7 людей на Донеччині
Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинула щонайменше одна людина, ще сім осіб зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Костянтинівці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки. Ще одна людина, імовірно, перебуває під руїнами.
Краматорськ потрапив під обстріл із "Торнадо" - поранено 3 людини, пошкоджено промзону.
Ще три людини поранені в Андріївській громаді - там FPV-дрон поцілив у цивільне авто.
Крім того, у Покровській громаді росіяни ударили FPV-дроном по мопеду - водій дістав поранення.
"Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!" - додав начальник ОВА.
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