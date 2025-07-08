Росіяни вночі та вранці атакували Костянтинівку: Є руйнування закладу освіти, пошкоджено будинки та лінію газопостачання. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі та зранку 8 липня росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині ФАБ-250 та FPV-дроном, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"8 липня 2025 року в місті знову відбулися цинічні атаки з боку російських окупаційних військ. Так, опівночі, російські війська завдали ворожого авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250 із модулем УМПК по будівлі одного із закладів освіти нашого міста", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок атаки обійшлося без жертв та постраждалих, однак вибухова хвиля та уламки спричинили значні руйнування будівлі закладу освіти.

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Уже із самого ранку по місту Костянтинівці ворог поцілив ударним БПЛА типу FPV.

Унаслідок цієї атаки також жертв немає. Однак пошкоджено два приватні будинки та лінію газопостачання.

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"Ці удари – чергове свідчення терору проти мирного населення. Ворог свідомо обирає об’єкти цивільної інфраструктури, наражаючи на небезпеку мешканців міста", - наголосив начальник МВА.



