Росіяни вночі та вранці атакували Костянтинівку: Є руйнування закладу освіти, пошкоджено будинки та лінію газопостачання. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі та зранку 8 липня росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині ФАБ-250 та FPV-дроном, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
"8 липня 2025 року в місті знову відбулися цинічні атаки з боку російських окупаційних військ. Так, опівночі, російські війська завдали ворожого авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250 із модулем УМПК по будівлі одного із закладів освіти нашого міста", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок атаки обійшлося без жертв та постраждалих, однак вибухова хвиля та уламки спричинили значні руйнування будівлі закладу освіти.
Уже із самого ранку по місту Костянтинівці ворог поцілив ударним БПЛА типу FPV.
Унаслідок цієї атаки також жертв немає. Однак пошкоджено два приватні будинки та лінію газопостачання.
"Ці удари – чергове свідчення терору проти мирного населення. Ворог свідомо обирає об’єкти цивільної інфраструктури, наражаючи на небезпеку мешканців міста", - наголосив начальник МВА.
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