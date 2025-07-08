Рашисти вдарили по АЗС у Марганці на Дніпропетровщині: виникла пожежа. ФОТО
Російські війська вдарили по місту Марганець Нікопольського району. Було атаковано автозаправну станцію.
Про це повідомила пресслужба ДСНС області, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання FPV-дрону зайнявся газовий модуль, колонка та навіс. Вогнеборці ліквідували пожежу, площа якої склала 10 кв.м. Загиблих та травмованих немає", - йдеться в повідомленні.
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