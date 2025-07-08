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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти вдарили по АЗС у Марганці на Дніпропетровщині: виникла пожежа. ФОТО

Російські війська вдарили по місту Марганець Нікопольського району. Було атаковано автозаправну станцію.

Про це повідомила пресслужба ДСНС області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання FPV-дрону зайнявся газовий модуль, колонка та навіс. Вогнеборці ліквідували пожежу, площа якої склала 10 кв.м. Загиблих та травмованих немає", - йдеться в повідомленні.

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РФ вдарила по АЗС у Марганці на Дніпропетровщині

Автор: 

Марганець (77) обстріл (29734) Дніпропетровська область (3986) Нікопольський район (316)


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