Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: пострадал мужчина, горели поля с пшеницей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 7 июля взрывы раздавались в Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Враг запускал FPV-дроны, обстреливал из артиллерии.



Вследствие вражеских атак пострадал 55-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.



Кроме того, повреждены инфраструктура, многоэтажка, предприятие, авто, линии электропередач. Произошло несколько пожаров - горели частный дом и хозяйственная постройка, поле с пшеницей и сухая трава. Все пожары спасатели ликвидировали.

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На Синельниковщине под ударом были Великомихайловская, Покровская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская громады. Агрессор целился беспилотниками, артиллерией и КАБами.



Там также возникли возгорания. Огонь охватил частный дом, поля с пшеницей, сухую траву. Пламя потушили.



Также изуродованы инфраструктура и авто.

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