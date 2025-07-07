Два района Днепропетровщины подверглись вражеским атакам: пострадал мужчина, горели поля с пшеницей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 7 июля взрывы раздавались в Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Враг запускал FPV-дроны, обстреливал из артиллерии.
Вследствие вражеских атак пострадал 55-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, повреждены инфраструктура, многоэтажка, предприятие, авто, линии электропередач. Произошло несколько пожаров - горели частный дом и хозяйственная постройка, поле с пшеницей и сухая трава. Все пожары спасатели ликвидировали.
На Синельниковщине под ударом были Великомихайловская, Покровская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская громады. Агрессор целился беспилотниками, артиллерией и КАБами.
Там также возникли возгорания. Огонь охватил частный дом, поля с пшеницей, сухую траву. Пламя потушили.
Также изуродованы инфраструктура и авто.
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