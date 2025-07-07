Дачное - под контролем Сил обороны, ведутся активные бои, - ОТГ "Донецк"
Дачное Днепропетровской области находится под контролем Сил обороны Украины, там ведутся активные бои.
Об этом Суспільному сообщили в Оперативно-тактической группировке войск "Донецк", передает Цензор.НЕТ.
"Противник пытается прорваться к населенному пункту. Враг уничтожается", - сказал начальник отдела коммуникаций майор Артем Мохнач.
В воскресенье, 6 июля, воины 2-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины установили флаг в Дачном Днепропетровской области.
В комментарии в бригаде отметили: сейчас Дачное находится полностью под контролем украинских войск, однако армия РФ активно штурмует населенный пункт.
"Были попытки штурмовых. Эти попытки не прекращаются, они происходят каждый день, они не прекращаются и ночью. Однако сейчас по состоянию на сегодняшний час ни одна из российских разведывательных и штурмовых групп не находится в населенном пункте Дачное", - добавил старший офицер отделения коммуникаций Денис Бобков.
Пресс-офицер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов также опроверг оккупацию села Дачное.
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