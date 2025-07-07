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Дачное - под контролем Сил обороны, ведутся активные бои, - ОТГ "Донецк"

Россияне не оккупировали Дачное в Днепропетровской области

Дачное Днепропетровской области находится под контролем Сил обороны Украины, там ведутся активные бои.

Об этом Суспільному сообщили в Оперативно-тактической группировке войск "Донецк", передает Цензор.НЕТ.

"Противник пытается прорваться к населенному пункту. Враг уничтожается", - сказал начальник отдела коммуникаций майор Артем Мохнач.

В воскресенье, 6 июля, воины 2-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины установили флаг в Дачном Днепропетровской области.

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В комментарии в бригаде отметили: сейчас Дачное находится полностью под контролем украинских войск, однако армия РФ активно штурмует населенный пункт.

"Были попытки штурмовых. Эти попытки не прекращаются, они происходят каждый день, они не прекращаются и ночью. Однако сейчас по состоянию на сегодняшний час ни одна из российских разведывательных и штурмовых групп не находится в населенном пункте Дачное", - добавил старший офицер отделения коммуникаций Денис Бобков.

Пресс-офицер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов также опроверг оккупацию села Дачное.

Читайте: Все лето враг будет проводить штурмы на Запорожском направлении: будет пытаться захватить Орехов и продвинуться на Каменское и Камышеваху, - 65 ОМБр

Автор: 

боевые действия (4484) Днепропетровская область (4199) Павлоградский район (30) Дачное (3) ОТГ Донецк (2)


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Все як прогнозувалось
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07.07.2025 13:39 Ответить
кацапня носиться з тим Дачним наче то Берлін.
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07.07.2025 13:46 Ответить
Візьмуть кацапи малими групами Дачне, проведуть в ньому "рехферендум", внесуть Дніпропетровську область (і перейменовувати не треба) до "каністуциі рф"...
Діджей Венс доповість Трумпу, Трумп розведе руками: "я ж казав що владімір хароший парень"...
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07.07.2025 13:49 Ответить
 
 