Дачне - під контролем Сил оборони, ведуться активні бої, - ОТУ "Донецьк"

Дачне Дніпропетровської області перебуває під контролем Сил оборони України, там ведуться активні бої.

Про це Суспільному повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні військ "Донецьк", передає Цензор.НЕТ.

"Противник намагається прорватися до населеного пункту. Ворог знищується", - сказав начальник відділу комунікацій майор Артем Мохнач.

У неділю, 6 липня, воїни 2-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України встановили прапор у Дачному Дніпропетровської області.

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У коментарі в бригаді зазначили: наразі Дачне перебуває повністю під контролем українських військ, проте армія РФ активно штурмує населений пункт.

"Були спроби штурмових. Ці спроби не припиняються, вони відбуваються кожного дня, вони не припиняються і вночі. Проте наразі станом на сьогоднішню годину жодна з російських розвідувальних та штурмових груп не перебуває в населеному пункті Дачне", - додав старший офіцер відділення комунікацій Денис Бобков.

Пресофіцер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов також спростував окупацію села Дачне.

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