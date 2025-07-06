Спростували фейки росіян щодо окупації: українські захисники встановили прапор морської піхоти у Дачному на Дніпропетровщині. ВIДЕО

У неділю, 6 липня, воїни 2-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України встановили прапор у Дачному Дніпропетровської області.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ворог розповсюджує свої фейки, заявляючи про контроль над населеним пунктом Дачне на Дніпропетровщині, ми показуємо реальність! Сьогодні, 6 липня 2025 року, воїни 2-го батальйону морської піхоти 37-ї окремої бригади морської піхоти не просто спростовують ворожі заяви, а наочно демонструють, хто є господарем на цій землі. Ми вивісили прапор нашої бригади в Дачному", - сказано в повідомленні.

ВМС наголосили, що прапор бригади морської піхоти у Дачному – це символ повного та беззаперечного контролю Сил оборони України над цим населеним пунктом.

"Це чітке нагадування ворогу: ми тут, і ми готові битися до кінця! Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою", - додали військові.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що інформація про нібито захоплення ворогом Дачного на Дніпропетровщині - фейк. Бої тривають у межах Донеччини.

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