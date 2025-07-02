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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини Фейк про вихід росіян на адмінкордони Дніпропетровщини
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Інформація про нібито захоплення ворогом Дачного на Дніпропетровщині - фейк. Бої тривають у межах Донеччини, - Генштаб

окупанти рвуться на Дніпропетровщину

Російська сторона стверджує, що нібито війська РФ зайшли на територію Дніпропетровської області та захопили село. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, що напередодні в соцмережах з'явилися відео, опубліковані російськими пропагандистами. Вони підкріплені підписом про те, що війська РФ буцімто вже перебувають на території Дніпропетровської області, а саме в селі Дачне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ постійно намагаються прорватися до Дніпропетровщини, біля с. Дачне вже "сіра зона", - DeepState

Так, з'явилося відео, на якому окупанти буцімто у Дачному займають бліндажі та вивішують прапори РФ. Російські пабліки заявляють, що село нібито "повністю захоплене".

У Генштабі повідомили, що дані заяви противника є неправдою.

"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (18077) Генштаб ЗС (6899) Дніпропетровська область (3958) Павлоградський район (27) Дачне (1)


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Топ коментарі
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❗️Рф готується йти війною проти Азербайджану: російська пропаганда відкрито погрожує і верещить на всіх лайноТВ про «Баку за 3 дні» та «як тільки рф підніме брову, то Азербайджан буде знищено»

Окрім того росЗМІ заявляють, що в Азербайджані закриваються російські школи задля зміцнення позицій азербайджанської мови.
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02.07.2025 11:38 Відповісти
+2
Не фейк. Мучний про це ще ввечері 30-го https://t.me/muchnoyairborn/12175 писав.
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02.07.2025 11:51 Відповісти
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❗️Рф готується йти війною проти Азербайджану: російська пропаганда відкрито погрожує і верещить на всіх лайноТВ про «Баку за 3 дні» та «як тільки рф підніме брову, то Азербайджан буде знищено»

Окрім того росЗМІ заявляють, що в Азербайджані закриваються російські школи задля зміцнення позицій азербайджанської мови.
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02.07.2025 11:38 Відповісти
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02.07.2025 11:40 Відповісти
Не фейк. Мучний про це ще ввечері 30-го https://t.me/muchnoyairborn/12175 писав.
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02.07.2025 11:51 Відповісти
А М'ясний та Пістний-не писали.
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02.07.2025 11:55 Відповісти
Я його давно читаю. Що він пише, часто на Діпстейті через декілька днів з'являється.
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02.07.2025 12:01 Відповісти
А де там написано про захоплення?
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02.07.2025 12:04 Відповісти
А це вже дуже погано! Перший населений пункт у Дніпропетровській обл. Противник набирає темпи і готується забезпечити фланг в районі Філії та рванути з півдня до Новопавлівки!
Посилання: https://t.me/muchnoyairborn/12175
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02.07.2025 12:04 Відповісти
Не зрозуміле моє питання? Слово "захоплення" мені знайдіть.
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02.07.2025 12:08 Відповісти
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02.07.2025 12:10 Відповісти
Ну добре, немає ніякого захоплення.
Генштаб сказав, генштаб брехати не буде.
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02.07.2025 12:30 Відповісти
У діпів це сіра зона пару днів, тобто тривають бої, така сама версія ГШ. кацапня триндить про захоплення - обирайте на чиєму ви боці.
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02.07.2025 12:34 Відповісти
Я не пукнув, я не пукнув.... Це не я, це не я... (с)
Сумно насправді, оборону, схожу на орківську на півдні, досі ну будують...
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02.07.2025 11:57 Відповісти
Офіційно: росія зайшла на Дніпропетровщину. В області тривають бої, - DeepState.

UPD: ситуація дійсно складна. Бої тривають на адмінмежі області. Прориву на Дніпропетровщину немає, - речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов
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02.07.2025 12:27 Відповісти
На жаль, тимчасово живим росіям вдалося окупувати перший населений пункт на Дніпропетровщині - Дачне. На опублікованому відео видно, як вони заходять у бліндажі та будинки, розвішуючи свої ганчірки.
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02.07.2025 12:30 Відповісти
 
 