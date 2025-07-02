Інформація про нібито захоплення ворогом Дачного на Дніпропетровщині - фейк. Бої тривають у межах Донеччини, - Генштаб

Російська сторона стверджує, що нібито війська РФ зайшли на територію Дніпропетровської області та захопили село. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, що напередодні в соцмережах з'явилися відео, опубліковані російськими пропагандистами. Вони підкріплені підписом про те, що війська РФ буцімто вже перебувають на території Дніпропетровської області, а саме в селі Дачне.

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Так, з'явилося відео, на якому окупанти буцімто у Дачному займають бліндажі та вивішують прапори РФ. Російські пабліки заявляють, що село нібито "повністю захоплене".

У Генштабі повідомили, що дані заяви противника є неправдою.

"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", - заявили в Генштабі ЗСУ.