Інформація про нібито захоплення ворогом Дачного на Дніпропетровщині - фейк. Бої тривають у межах Донеччини, - Генштаб
Російська сторона стверджує, що нібито війська РФ зайшли на територію Дніпропетровської області та захопили село. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, що напередодні в соцмережах з'явилися відео, опубліковані російськими пропагандистами. Вони підкріплені підписом про те, що війська РФ буцімто вже перебувають на території Дніпропетровської області, а саме в селі Дачне.
Так, з'явилося відео, на якому окупанти буцімто у Дачному займають бліндажі та вивішують прапори РФ. Російські пабліки заявляють, що село нібито "повністю захоплене".
У Генштабі повідомили, що дані заяви противника є неправдою.
"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", - заявили в Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Окрім того росЗМІ заявляють, що в Азербайджані закриваються російські школи задля зміцнення позицій азербайджанської мови.
Посилання: https://t.me/muchnoyairborn/12175
Генштаб сказав, генштаб брехати не буде.
Сумно насправді, оборону, схожу на орківську на півдні, досі ну будують...
UPD: ситуація дійсно складна. Бої тривають на адмінмежі області. Прориву на Дніпропетровщину немає, - речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов