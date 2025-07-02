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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине Фейк о выходе россиян на админграницы Днепропетровщины
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Информация о якобы захвате врагом Дачного в Днепропетровской области - фейк. Бои продолжаются в пределах Донецкой области, - Генштаб

Оккупанты рвутся в Днепропетровскую область

Российская сторона утверждает, что якобы войска РФ зашли на территорию Днепропетровской области и захватили село. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, что накануне в соцсетях появились видео, опубликованные российскими пропагандистами. Они подкреплены подписью о том, что войска РФ якобы уже находятся на территории Днепропетровской области, а именно в селе Дачное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ постоянно пытаются прорваться в Днепропетровскую область, возле с. Дачное уже "серая зона", - DeepState

Так, появилось видео, на котором оккупанты якобы в Дачном занимают блиндажи и вывешивают флаги РФ. Российские паблики заявляют, что село якобы "полностью захвачено".

В Генштабе сообщили, что данные заявления противника являются неправдой.

"Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области", - заявили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

армия РФ (19926) Генштаб ВС (6590) Днепропетровская область (4179) Павлоградский район (26) Дачное (1)


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❗️Рф готується йти війною проти Азербайджану: російська пропаганда відкрито погрожує і верещить на всіх лайноТВ про «Баку за 3 дні» та «як тільки рф підніме брову, то Азербайджан буде знищено»

Окрім того росЗМІ заявляють, що в Азербайджані закриваються російські школи задля зміцнення позицій азербайджанської мови.
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02.07.2025 11:38 Ответить
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02.07.2025 11:40 Ответить
Не фейк. Мучний про це ще ввечері 30-го https://t.me/muchnoyairborn/12175 писав.
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02.07.2025 11:51 Ответить
А М'ясний та Пістний-не писали.
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02.07.2025 11:55 Ответить
Я його давно читаю. Що він пише, часто на Діпстейті через декілька днів з'являється.
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02.07.2025 12:01 Ответить
А де там написано про захоплення?
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02.07.2025 12:04 Ответить
А це вже дуже погано! Перший населений пункт у Дніпропетровській обл. Противник набирає темпи і готується забезпечити фланг в районі Філії та рванути з півдня до Новопавлівки!
Посилання: https://t.me/muchnoyairborn/12175
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02.07.2025 12:04 Ответить
Не зрозуміле моє питання? Слово "захоплення" мені знайдіть.
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02.07.2025 12:08 Ответить
Я не пукнув, я не пукнув.... Це не я, це не я... (с)
Сумно насправді, оборону, схожу на орківську на півдні, досі ну будують...
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02.07.2025 11:57 Ответить
 
 