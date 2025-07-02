Информация о якобы захвате врагом Дачного в Днепропетровской области - фейк. Бои продолжаются в пределах Донецкой области, - Генштаб

Российская сторона утверждает, что якобы войска РФ зашли на территорию Днепропетровской области и захватили село. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, что накануне в соцсетях появились видео, опубликованные российскими пропагандистами. Они подкреплены подписью о том, что войска РФ якобы уже находятся на территории Днепропетровской области, а именно в селе Дачное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ постоянно пытаются прорваться в Днепропетровскую область, возле с. Дачное уже "серая зона", - DeepState

Так, появилось видео, на котором оккупанты якобы в Дачном занимают блиндажи и вывешивают флаги РФ. Российские паблики заявляют, что село якобы "полностью захвачено".

В Генштабе сообщили, что данные заявления противника являются неправдой.

"Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области", - заявили в Генштабе ВСУ.