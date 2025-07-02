Українські воїни знищили окупантів, які проникли на Дніпропетровщину. Дачне під контролем Сил оборони, - Генштаб
Підрозділи Збройних Сил України продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє "м’ясних штурмів" силами малих піхотних груп та ДРГ.
"Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів.
В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше: вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд", - йдеться у повідомленні.
"Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Зміцнюйте оборону України", - резюмували у Генштабі.
Раніше у Генштабі зазначали, що інформація про нібито захоплення ворогом Дачного на Дніпропетровщині - фейк. Бої тривають у межах Донеччини.
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Але ж у них ресурс є - котрий раз Мага їх рятує. А ми півтора-два року не зможемо в такому темпі - сша вже на іншому боці .
Доречі Антиколорадос теж "позитивний блогер" 😁 . Тільки прикриває це постулатом " що під час війни жодного поганого слова про СОУ"
пи*****прибріхуєте щодня?
Через годину "невелика група зайша, але її було знищено"
Завтра буде "в Дачному йде бій"
Післязавтра "ворог має частковий успіх на Дніпропетровщині"