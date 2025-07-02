УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12231 відвідувач онлайн
Новини Просування ворога до Дніпропетровщини Фейк про вихід росіян на адмінкордони Дніпропетровщини
985 11

Українські воїни знищили окупантів, які проникли на Дніпропетровщину. Дачне під контролем Сил оборони, - Генштаб

Генштаб про ситуацію в Дачному

Підрозділи Збройних Сил України продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє "м’ясних штурмів" силами малих піхотних груп та ДРГ.

"Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів.

В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше: вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ постійно намагаються прорватися до Дніпропетровщини, біля с. Дачне вже "сіра зона", - DeepState

"Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Зміцнюйте оборону України", - резюмували у Генштабі.

Раніше у Генштабі зазначали, що інформація про нібито захоплення ворогом Дачного на Дніпропетровщині - фейк. Бої тривають у межах Донеччини.

Автор: 

армія рф (18077) Генштаб ЗС (6899) Дніпропетровська область (3958) Павлоградський район (27) Дачне (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Спочатку "ніхто на Дніпропетровщину не зайшов"
Через годину "невелика група зайша, але її було знищено"
Завтра буде "в Дачному йде бій"
Післязавтра "ворог має частковий успіх на Дніпропетровщині"
показати весь коментар
02.07.2025 12:42 Відповісти
+2
Торецьк та Часів Яр вже 100500 разів захоплено за версією рачні. Тут на хутір пролізло три щури і понеслось гівно по трубах. Йшов 4 рік повномаштабки.
показати весь коментар
02.07.2025 12:43 Відповісти
+1
Що ж з цим головкомом годі надіятись на щось добре , кацапи вже більше року просуваются,висновків жодних як зупинити.
показати весь коментар
02.07.2025 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба робити новини так:
Першим відвідувачам Дніпропетрівщини ЗСУ запропонували квитки на концерт Кобзона.
показати весь коментар
02.07.2025 12:29 Відповісти
кацапи зайдуть на Дніпропетровщину і рупори кремля на гімно зійдуть - обсмоктуючи
показати весь коментар
02.07.2025 12:29 Відповісти
Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3561096
показати весь коментар
02.07.2025 12:32 Відповісти
Що ж з цим головкомом годі надіятись на щось добре , кацапи вже більше року просуваются,висновків жодних як зупинити.
показати весь коментар
02.07.2025 12:33 Відповісти
Позитивні блогери кажуть "от бачите як в них ресурсів мало, тужаться взяти лише кілька сіл. " Ну начебто між рядків натякають, мовляв до лінії рікі Дніпро їм більше року-півтора просуватися такими темпами 🐷🐽🐶
Але ж у них ресурс є - котрий раз Мага їх рятує. А ми півтора-два року не зможемо в такому темпі - сша вже на іншому боці .
Доречі Антиколорадос теж "позитивний блогер" 😁 . Тільки прикриває це постулатом " що під час війни жодного поганого слова про СОУ"
показати весь коментар
02.07.2025 12:42 Відповісти
Так ніхто ж раніше не казав слова проникли ..... а, ну як так.... Марахвон чергова серія брехні, перекручувань та замовчувань ??? Весь час торочили "не дійшли, не зайшли, не поширюйте паніку, не читайте ІПСИ , ситуація Потужно-контольована.. " то може в мене пам'ять того, а ? А може ви Потужно-пи***** прибріхуєте щодня?
показати весь коментар
02.07.2025 12:34 Відповісти
Спочатку "ніхто на Дніпропетровщину не зайшов"
Через годину "невелика група зайша, але її було знищено"
Завтра буде "в Дачному йде бій"
Післязавтра "ворог має частковий успіх на Дніпропетровщині"
показати весь коментар
02.07.2025 12:42 Відповісти
Потім: Потужна оборона під керівництво і особистии контролем Лідора !! А також скидайтесь на дрони, пікапи, медикаменти, бронежилети, зуби дракона , несіть заощадження та бігом в бусика , всі ваші хронічні болячки перевірять сама об'єктивна у світі МСЕК ім. Крупи
показати весь коментар
02.07.2025 12:49 Відповісти
Торецьк та Часів Яр вже 100500 разів захоплено за версією рачні. Тут на хутір пролізло три щури і понеслось гівно по трубах. Йшов 4 рік повномаштабки.
показати весь коментар
02.07.2025 12:43 Відповісти
Trudno poniat kak malenkije grupi proxodit,kak ix srazu *************.Vet takije grupi dozlny byt liogkaja dobyca
показати весь коментар
02.07.2025 12:50 Відповісти
Мабуть дійсно з дронами і снарядами все погано ((((( тільки у відосиках Гундосиках все потужно
показати весь коментар
02.07.2025 12:52 Відповісти
 
 