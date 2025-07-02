Украинские воины уничтожили оккупантов, проникших в Днепропетровскую область. Дачное под контролем Сил обороны, - Генштаб

Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, хоть сколько совершает "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ.

"Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов.

В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше: они остались живыми и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд", - говорится в сообщении.

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"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации. Укрепляйте оборону Украины", - резюмировали в Генштабе.

Ранее в Генштабе отмечали, что информация о якобы захвате врагом Дачного в Днепропетровской области - фейк. Бои продолжаются в пределах Донецкой области.