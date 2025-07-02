Украинские воины уничтожили оккупантов, проникших в Днепропетровскую область. Дачное под контролем Сил обороны, - Генштаб
Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, хоть сколько совершает "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ.
"Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов.
В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше: они остались живыми и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд", - говорится в сообщении.
"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации. Укрепляйте оборону Украины", - резюмировали в Генштабе.
Ранее в Генштабе отмечали, что информация о якобы захвате врагом Дачного в Днепропетровской области - фейк. Бои продолжаются в пределах Донецкой области.
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Першим відвідувачам Дніпропетрівщини ЗСУ запропонували квитки на концерт Кобзона.
Але ж у них ресурс є - котрий раз Мага їх рятує. А ми півтора-два року не зможемо в такому темпі - сша вже на іншому боці .
Доречі Антиколорадос теж "позитивний блогер" 😁 . Тільки прикриває це постулатом " що під час війни жодного поганого слова про СОУ"
пи*****прибріхуєте щодня?
Через годину "невелика група зайша, але її було знищено"
Завтра буде "в Дачному йде бій"
Післязавтра "ворог має частковий успіх на Дніпропетровщині"
Але нищать тварюк , нищать
Тому навіть не сподівайся кацапе
Раніше ніж покладите там голів з 5тисяч - *** вам ,а не дачне
Так своєму пуделю пуйла і перекажи
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
Слава богу . що у нас є справжні Європейські союзники
А не таке лайно ,як оце
І вони не тільки не зменьшили , але і намагаються перекрити втрату тієї зброї , яку постачало ФША
Європа компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.