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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине Фейк о выходе россиян на админграницы Днепропетровщины
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Украинские воины уничтожили оккупантов, проникших в Днепропетровскую область. Дачное под контролем Сил обороны, - Генштаб

Генштаб о ситуации в Дачном

Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, хоть сколько совершает "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ.

"Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов.

В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше: они остались живыми и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд", - говорится в сообщении.

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"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации. Укрепляйте оборону Украины", - резюмировали в Генштабе.

Ранее в Генштабе отмечали, что информация о якобы захвате врагом Дачного в Днепропетровской области - фейк. Бои продолжаются в пределах Донецкой области.

Автор: 

армия РФ (19926) Генштаб ВС (6599) Днепропетровская область (4179) Павлоградский район (26) Дачное (1)


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Топ комментарии
+6
Спочатку "ніхто на Дніпропетровщину не зайшов"
Через годину "невелика група зайша, але її було знищено"
Завтра буде "в Дачному йде бій"
Післязавтра "ворог має частковий успіх на Дніпропетровщині"
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02.07.2025 12:42 Ответить
+5
Торецьк та Часів Яр вже 100500 разів захоплено за версією рачні. Тут на хутір пролізло три щури і понеслось гівно по трубах. Йшов 4 рік повномаштабки.
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02.07.2025 12:43 Ответить
+4
Треба робити новини так:
Першим відвідувачам Дніпропетрівщини ЗСУ запропонували квитки на концерт Кобзона.
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02.07.2025 12:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Треба робити новини так:
Першим відвідувачам Дніпропетрівщини ЗСУ запропонували квитки на концерт Кобзона.
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02.07.2025 12:29 Ответить
кацапи зайдуть на Дніпропетровщину і рупори кремля на гімно зійдуть - обсмоктуючи
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02.07.2025 12:29 Ответить
Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3561096
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02.07.2025 12:32 Ответить
Що ж з цим головкомом годі надіятись на щось добре , кацапи вже більше року просуваются,висновків жодних як зупинити.
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02.07.2025 12:33 Ответить
Позитивні блогери кажуть "от бачите як в них ресурсів мало, тужаться взяти лише кілька сіл. " Ну начебто між рядків натякають, мовляв до лінії рікі Дніпро їм більше року-півтора просуватися такими темпами 🐷🐽🐶
Але ж у них ресурс є - котрий раз Мага їх рятує. А ми півтора-два року не зможемо в такому темпі - сша вже на іншому боці .
Доречі Антиколорадос теж "позитивний блогер" 😁 . Тільки прикриває це постулатом " що під час війни жодного поганого слова про СОУ"
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02.07.2025 12:42 Ответить
Так ніхто ж раніше не казав слова проникли ..... а, ну як так.... Марахвон чергова серія брехні, перекручувань та замовчувань ??? Весь час торочили "не дійшли, не зайшли, не поширюйте паніку, не читайте ІПСИ , ситуація Потужно-контольована.. " то може в мене пам'ять того, а ? А може ви Потужно-пи***** прибріхуєте щодня?
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02.07.2025 12:34 Ответить
Спочатку "ніхто на Дніпропетровщину не зайшов"
Через годину "невелика група зайша, але її було знищено"
Завтра буде "в Дачному йде бій"
Післязавтра "ворог має частковий успіх на Дніпропетровщині"
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02.07.2025 12:42 Ответить
Потім: Потужна оборона під керівництво і особистии контролем Лідора !! А також скидайтесь на дрони, пікапи, медикаменти, бронежилети, зуби дракона , несіть заощадження та бігом в бусика , всі ваші хронічні болячки перевірять сама об'єктивна у світі МСЕК ім. Крупи
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02.07.2025 12:49 Ответить
Так твій хозяїн трумп , робить усе , щоб ***** це зробив
Але нищать тварюк , нищать
Тому навіть не сподівайся кацапе
Раніше ніж покладите там голів з 5тисяч - *** вам ,а не дачне
Так своєму пуделю пуйла і перекажи
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02.07.2025 13:27 Ответить
Ще раз, чому кожен українець має харкати у пику кожному мага-чорту і підкацапнику
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048

Слава богу . що у нас є справжні Європейські союзники
А не таке лайно ,як оце
І вони не тільки не зменьшили , але і намагаються перекрити втрату тієї зброї , яку постачало ФША
Європа компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
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02.07.2025 13:38 Ответить
Торецьк та Часів Яр вже 100500 разів захоплено за версією рачні. Тут на хутір пролізло три щури і понеслось гівно по трубах. Йшов 4 рік повномаштабки.
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02.07.2025 12:43 Ответить
Trudno poniat kak malenkije grupi proxodit,kak ix srazu *************.Vet takije grupi dozlny byt liogkaja dobyca
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02.07.2025 12:50 Ответить
Мабуть дійсно з дронами і снарядами все погано ((((( тільки у відосиках Гундосиках все потужно
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02.07.2025 12:52 Ответить
 
 