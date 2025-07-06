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Опровергли фейки россиян об оккупации: украинские защитники установили флаг морской пехоты в Дачном на Днепропетровщине. ВИДЕО

В воскресенье, 6 июля, воины 2-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины установили флаг в Дачном Днепропетровской области.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока враг распространяет свои фейки, заявляя о контроле над населенным пунктом Дачное на Днепропетровщине, мы показываем реальность! Сегодня, 6 июля 2025 года, воины 2-го батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты не просто опровергают вражеские заявления, а наглядно демонстрируют, кто является хозяином на этой земле. Мы вывесили флаг нашей бригады в Дачном", - сказано в сообщении.

ВМС отметили, что флаг бригады морской пехоты в Дачном - это символ полного и безоговорочного контроля Сил обороны Украины над этим населенным пунктом.

"Это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя", - добавили военные.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что информация о якобы захвате врагом Дачного на Днепропетровщине - фейк. Бои продолжаются в пределах Донецкой области.

Читайте также: Украинские воины уничтожили оккупантов, проникших в Днепропетровску область. Дачное под контролем Сил обороны, - Генштаб

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ВМС (1492) Днепропетровская область (4196) Павлоградский район (30) Дачное (3)


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Якщо повний контроль, то чого тоді, так хутко тікають?
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06.07.2025 23:24 Ответить
тобі не догодиш
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06.07.2025 23:29 Ответить
Правий беріг Дніпра теж під повним контролем, сподіваюсь ти не будеш заперечувати це… але я хотів би подивитися на якій відстані від нього ти зможеш ходити спокійно, розумник
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06.07.2025 23:37 Ответить
Пишуть, що на Сцмському напрямку російські війська розбиті і відкочуються із раніше зайнятих населених пунктів.

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06.07.2025 23:38 Ответить
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06.07.2025 23:40 Ответить
Що поробиш, коли воно канєшно...
Сподіваюсь ця акція не коштувала життів українських воїнів.
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06.07.2025 23:40 Ответить
Дніпропетровщина це 100%-ва смерть для кожного кацапа. Це вам не даунбасянє ждуни братушкі. Тут ви усі здохнете.
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07.07.2025 00:20 Ответить
Істину ми взнаємо через певний час....
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07.07.2025 00:22 Ответить
Не вірю...
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07.07.2025 00:42 Ответить
 
 