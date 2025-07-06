Опровергли фейки россиян об оккупации: украинские защитники установили флаг морской пехоты в Дачном на Днепропетровщине. ВИДЕО

В воскресенье, 6 июля, воины 2-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины установили флаг в Дачном Днепропетровской области.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока враг распространяет свои фейки, заявляя о контроле над населенным пунктом Дачное на Днепропетровщине, мы показываем реальность! Сегодня, 6 июля 2025 года, воины 2-го батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты не просто опровергают вражеские заявления, а наглядно демонстрируют, кто является хозяином на этой земле. Мы вывесили флаг нашей бригады в Дачном", - сказано в сообщении.

ВМС отметили, что флаг бригады морской пехоты в Дачном - это символ полного и безоговорочного контроля Сил обороны Украины над этим населенным пунктом.

"Это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя", - добавили военные.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что информация о якобы захвате врагом Дачного на Днепропетровщине - фейк. Бои продолжаются в пределах Донецкой области.

Читайте также: Украинские воины уничтожили оккупантов, проникших в Днепропетровску область. Дачное под контролем Сил обороны, - Генштаб