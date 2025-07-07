Все літо ворог буде проводити штурми на Запорізькому напрямку: намагатиметься захопити Оріхів та просунутися на Кам’янське та Комишуваху, - 65 ОМБр
На запорізькому напрямку армія РФ проводить найінтенсивніші за три роки штурми. Ворог намагається виконати завдання – вийти на маріупольську трасу, взяти Оріхів та просуватися на Кам'янське та Комишуваху.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" з позивним Forest.
"У Запорізькій області по всій лінії розмежування противник проводить штурмові дії. Ворог діє малими групами по 3-4 особи, не застосовуючи техніки, а в деяких випадках використовує баггі або мотоцикли. Якщо порівнювати інтенсивність ворожих дій у 2022 або 2023 роках, то 2025 рік більш насичений штурмовими діями окупантів. У нас такого за три роки не було", – зазначив Forest.
Він додав, що зросла не тільки кількість ворожих штурмів. Зокрема, росіяни почали більше використовувати артилерію та дрони як розвідувальні, так і FPV.
"Противник отримав завдання – вийти на маріупольську трасу, перебити логістичне забезпечення на Донецьк, взяти Оріхів, вийти на Кам'янське, а далі - Комишуваха. Відповідно, для виконання цих завдань, я так розумію, ворог все літо буде проводити штурмові дії", – додав військовий.
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