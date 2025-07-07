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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Все літо ворог буде проводити штурми на Запорізькому напрямку: намагатиметься захопити Оріхів та просунутися на Кам’янське та Комишуваху, - 65 ОМБр

Зведення Генштабу

На запорізькому напрямку  армія РФ проводить найінтенсивніші за три роки штурми.  Ворог намагається виконати завдання – вийти на маріупольську трасу, взяти Оріхів та просуватися на Кам'янське та Комишуваху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі  Еспресо розповів заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" з позивним Forest.

"У Запорізькій області по всій лінії розмежування противник проводить штурмові дії. Ворог діє малими групами по 3-4 особи, не застосовуючи техніки, а в деяких випадках використовує баггі або мотоцикли. Якщо порівнювати інтенсивність ворожих дій у 2022 або 2023 роках, то 2025 рік більш насичений штурмовими діями окупантів. У нас такого за три роки не було", – зазначив Forest.

Він додав, що зросла не тільки кількість ворожих штурмів. Зокрема, росіяни почали більше використовувати артилерію та дрони як розвідувальні, так і FPV.

"Противник отримав завдання – вийти на маріупольську трасу, перебити логістичне забезпечення на Донецьк, взяти Оріхів, вийти на Кам'янське, а далі - Комишуваха. Відповідно, для виконання цих завдань, я так розумію, ворог все літо буде проводити штурмові дії", – додав військовий.

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бойові дії (4237) 65 ОМБр (32) війна в Україні (5126)


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каЦАПня мріяла взяти Київ за три дні. Таке-ж буде і на Запаоріжжі з Оріховим.
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07.07.2025 10:31 Відповісти
Оріхв і Гуляйполе, це не Київ. Ситуація погана
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07.07.2025 10:33 Відповісти
Що означає "завдання вийтина Кам'янське"? Вони вже в Кам'янському
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07.07.2025 10:32 Відповісти
"Замилювання" очей та невиконання місцевою владою будівництва фортифікацій - ось головна причина просування рашки на цьому напрямку!
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07.07.2025 10:43 Відповісти
Все літо ворог буде проводити штурми на Запорізькому напрямку

А патом напішет сачінєніє "Как я правьол лєто"!
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07.07.2025 11:04 Відповісти
 
 