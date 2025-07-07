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Новости Боевіе действия на Запорожье
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Все лето враг будет проводить штурмы на Запорожском направлении: будет пытаться захватить Орехов и продвинуться на Каменское и Комишуваху, - 65 ОМБр

Сводка Генштаба

На запорожском направлении армия РФ проводит самые интенсивные за три года штурмы. Враг пытается выполнить задачу - выйти на мариупольскую трассу, взять Орехов и продвигаться на Каменское и Камышеваху.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest.

"В Запорожской области по всей линии разграничения противник проводит штурмовые действия. Враг действует малыми группами по 3-4 человека, не применяя техники, а в некоторых случаях использует багги или мотоциклы. Если сравнивать интенсивность вражеских действий в 2022 или 2023 годах, то 2025 год более насыщен штурмовыми действиями оккупантов. У нас такого за три года не было", - отметил Forest.

Он добавил, что выросло не только количество вражеских штурмов. В частности, россияне начали больше использовать артиллерию и дроны как разведывательные, так и FPV.

"Противник получил задание - выйти на мариупольскую трассу, перебить логистическое обеспечение на Донецк, взять Орехов, выйти на Каменское, а дальше - Камышеваха. Соответственно, для выполнения этих задач, я так понимаю, враг все лето будет проводить штурмовые действия", - добавил военный.

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каЦАПня мріяла взяти Київ за три дні. Таке-ж буде і на Запаоріжжі з Оріховим.
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07.07.2025 10:31 Ответить
Оріхв і Гуляйполе, це не Київ. Ситуація погана
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07.07.2025 10:33 Ответить
Що означає "завдання вийтина Кам'янське"? Вони вже в Кам'янському
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07.07.2025 10:32 Ответить
"Замилювання" очей та невиконання місцевою владою будівництва фортифікацій - ось головна причина просування рашки на цьому напрямку!
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07.07.2025 10:43 Ответить
нажаль рашка всюди просувається. Лізуть по своїх трупах, як жуки з фільму "Зоряний десант" при штурмі форта.
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07.07.2025 12:55 Ответить
Все літо ворог буде проводити штурми на Запорізькому напрямку

А патом напішет сачінєніє "Как я правьол лєто"!
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07.07.2025 11:04 Ответить
 
 