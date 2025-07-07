Оккупанты с вечера атаковали Никопольский и Синельниковский районы, пятеро пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы беспилотниками. По Никополю и Марганецкой громаде били артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ранены 66-летняя женщина и 73-летний мужчина. Будут лечиться амбулаторно.

Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка. Загорелась гимназия - огонь спасатели потушили.

Маломихайловскую громаду Синельниковского района российская армия атаковала БпЛА. Пострадали три человека - женщина и два мужчины.

Возник пожар в 2 частных домах и столовой. Его укротили. Изуродовано сельскохозяйственное предприятие.

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