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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Оккупанты с вечера атаковали Никопольский и Синельниковский районы, пятеро пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы беспилотниками. По Никополю и Марганецкой громаде били артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ранены 66-летняя женщина и 73-летний мужчина. Будут лечиться амбулаторно.

Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка. Загорелась гимназия - огонь спасатели потушили.

Маломихайловскую громаду Синельниковского района российская армия атаковала БпЛА. Пострадали три человека - женщина и два мужчины.

Возник пожар в 2 частных домах и столовой. Его укротили. Изуродовано сельскохозяйственное предприятие.

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Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

обстрел (28385) Днепропетровская область (4199) Никопольский район (310) Синельниковский район (118)


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