Один человек пострадал в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОрепортаж
6 июля российские войска обстреливали два района Днепропетровской области в результате этого пострадал один человек.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Россияне около 30 раз атаковали Никопольский район. Применили дроны и тяжелую артиллерию. Удары пришлись по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадам.
"Произошло несколько возгораний, горела сухая трава. Пожары спасатели укротили. Повреждены инфраструктура, частное предприятие, торговый центр, многоэтажка. Уничтожены две дворовые постройки и одна хозяйственная, еще несколько - разбиты. Изуродованы пять частных домов. Задело два газопровода и солнечные панели", - сообщил Лысак.
На Синельниковщине из-за атаки БпЛА пострадал 51-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
"В Межевской громаде повреждена инфраструктура. К вечеру также из-за попадания БПЛА там загорелся частный дом", - отметил глава администрации.
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