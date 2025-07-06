Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
6 липня російські війська обстрілювали два райони Дніпропетровської області внаслідок цього постраждала одна людина.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни близько 30 разів атакували Нікопольщину. Застосували дрони і важку артилерію. Удари прийшлися по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.
"Сталося декілька займань, горіла суха трава. Пожежі рятувальники приборкали. Пошкоджені інфраструктура, приватне підприємство, торговельний центр, багатоповерхівка. Знищені дві надвірні споруди та одна господарська, ще декілька – потрощені. Понівечені пʼять приватних будинків. Зачепило два газогони й сонячні панелі", - повідомив Лисак.
На Синельниківщині через атаку БпЛА постраждав 51-річний чоловік. Його у тяжкому стані доправили до лікарні.
"У Межівській громаді пошкоджена інфраструктура. Надвечір також через влучання БпЛА там зайнялась приватна оселя", - зазначив очільник адміністрації.
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