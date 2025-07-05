Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами та артилерією: поранено жінку, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Протягом дня 5 липня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області здебільшого FPV-дронами. Обстріляв район і з артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вибухи лунали у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах.
Унаслідок ворожих атак постраждала 39-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома.
Крім того, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася. Побиті сонячні панелі.
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