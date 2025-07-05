Россияне атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией: ранена женщина, повреждены частные дома и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 5 июля враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области в основном FPV-дронами. Обстрелял район и из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, взрывы раздавались в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах.

Вследствие вражеских атак пострадала 39-летняя женщина. Она будет лечиться дома.

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Кроме того, повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатировалось. Разбиты солнечные панели.

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