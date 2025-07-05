Россияне атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией: ранена женщина, повреждены частные дома и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 5 июля враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области в основном FPV-дронами. Обстрелял район и из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, взрывы раздавались в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах.
Вследствие вражеских атак пострадала 39-летняя женщина. Она будет лечиться дома.
Кроме того, повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатировалось. Разбиты солнечные панели.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль