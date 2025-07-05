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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг ночью атаковал Днепропетровскую область артиллерией и БПЛА, четверо пострадавших. ФОТОрепортаж

Ночью 5 июля Днепропетровщина в очередной раз была атакована беспилотниками. Защитники неба сбили над областью 5 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В Днепровском районе из-за атаки пострадали три человека - две женщины и мужчина. Изуродованы 5 дачных домов.

Никопольский район страдал от атак и БпЛА, и артиллерии. Били по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах. Пострадал 43-летний мужчина. Он на амбулаторном лечении. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто.

В Синельниковском районе российская армия ударила по Межевской и Славянской громадах. Из-за удара горела пшеница. Изуродовано авто.

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Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

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обстрел (28352) Днепропетровская область (4192) Днепровский район (124) Никопольский район (307) Синельниковский район (116)


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