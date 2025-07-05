Ворог вночі атакував Дніпропетровщину артилерією та БПЛА, четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

Вночі 5 липня Дніпропетровщина вкотре була атакована безпілотниками. Оборонці неба збили над областю 5 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі через атаку постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Понівечені 5 дачних будинків.

Нікопольський район потерпав від атак і БпЛА, і артилерією. Били по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждав 43-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто.

У Синельниківському районі російська армія вдарила по Межівській та Слов’янській громадах. Через удар горіла пшениця. Понівечене авто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдруге за день атакували Кривий Ріг: 8 поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура (оновлено). ФОТОрепортаж







