Ворог вночі атакував Дніпропетровщину артилерією та БПЛА, четверо постраждалих. ФОТОрепортаж
Вночі 5 липня Дніпропетровщина вкотре була атакована безпілотниками. Оборонці неба збили над областю 5 БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
У Дніпровському районі через атаку постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Понівечені 5 дачних будинків.
Нікопольський район потерпав від атак і БпЛА, і артилерією. Били по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждав 43-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто.
У Синельниківському районі російська армія вдарила по Межівській та Слов’янській громадах. Через удар горіла пшениця. Понівечене авто.
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