Росіяни атакували село Битиця на Сумщині: загинула людина, ще одна поранена, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень неділі, 6 липня, російські загарбники атакували ударними дронами село Битиця на Сумщині.

Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакує село від ночі: були удари керованими авіабомбами, зранку – ракетний удар, а вдень росіяни застосували ударні дрони. Унаслідок влучань БПЛА спалахнула пожежа в житловому секторі",- сказано в повідомленні.

Посадовець додав, що наразі з’ясовуються наслідки атак – чи є пошкодження та постраждалі. Він також зазначив, що зберігається повторна загроза ворожих атак.

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Згодом Григоров повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина. Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена.

Близько 16:00 протягом 15 хвилин ворог атакував село чотирма ударними БпЛА. Унаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. Пʼять – фактично знищені. Масштаби руйнувань уточнюються.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що вночі та вранці російські війська атакували Битицький старостинський округ Сумської громади на Сумщині, унаслідок чого є руйнування.

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