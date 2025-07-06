Ворог атакував Битицький старостинський округ на Сумщині: Пошкоджено близько 15 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці російські війська атакували Битицький старостинський округ Сумської громади на Сумщині, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, вночі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на територію села, а зранку – завдали ракетного удару.

Зазначається, що внаслідок атак РФ у селі пошкоджено близько 15 приватних будинків – вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади, стіни.

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На щастя, люди не постраждали.

Наразі триває обстеження території. На місці працюють усі профільні служби – ліквідовують наслідки удару, надають допомогу мешканцям.

"росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру прикордонної Сумщини. Робимо все, щоб допомогти людям і посилити захист наших громад", - наголосив начальник ОВА.

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