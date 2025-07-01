12 людей загинули внаслідок російських обстрілів Сумщини в червні
В червні внаслідок російських обстрілів в Сумській області загинули 12 людей серед них 2 дітей.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворог здійснив 2593 удари з різних типів озброєння: КАБи, "Шахеди", "Ланцети", FPV-дрони, артилерія, міномети.
Наслідки ворожих обстрілів:
- Загинули 12 мирних жителів, серед них 2 дитини;
- Поранено 78 людей, з них 10 дітей;
Наймасштабніші атаки – по Сумській, Верхньосироватській, Лебединській та Путивльській громадах.
Пошкодження цивільної інфраструктури:
- майже 150 приватних будинків та 34 багатоповерхівки;
- 3 освітні та один медичний заклади;
- десятки об’єктів енергетики, газопостачання, інших підприємств.
Крім того, сьогодні внаслідок удару РФ по газопроводу без газу залишилися понад 1500 абонентів у 7 населених пунктах Сумського та Охтирського районів. Роботи з відновлення почнуться, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль