12 людей загинули внаслідок російських обстрілів Сумщини в червні

В червні внаслідок російських обстрілів в Сумській області загинули 12 людей серед них 2 дітей.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог здійснив 2593 удари з різних типів озброєння: КАБи, "Шахеди", "Ланцети", FPV-дрони, артилерія, міномети.

Наслідки ворожих обстрілів:

Загинули 12 мирних жителів, серед них 2 дитини;

Поранено 78 людей, з них 10 дітей;

Наймасштабніші атаки – по Сумській, Верхньосироватській, Лебединській та Путивльській громадах.

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Пошкодження цивільної інфраструктури:

майже 150 приватних будинків та 34 багатоповерхівки;

3 освітні та один медичний заклади;

десятки об’єктів енергетики, газопостачання, інших підприємств.

Крім того, сьогодні внаслідок удару РФ по газопроводу без газу залишилися понад 1500 абонентів у 7 населених пунктах Сумського та Охтирського районів. Роботи з відновлення почнуться, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

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