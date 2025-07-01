12 человек погибли в результате российских обстрелов Сумщины в июне
В июне в результате российских обстрелов в Сумской области погибли 12 человек, среди них - двое детей.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг совершил 2593 удара из различных типов вооружения: КАБы, "шахеды", "ланцеты", FPV-дроны, артиллерия, минометы.
Последствия вражеских обстрелов:
- погибли 12 мирных жителей, среди них - 2 ребенка;
- ранены 78 человек, из них -10 детей.
Самые масштабные атаки - по Сумской, Верхнесыроватской, Лебединской и Путивльской громадах.
Повреждения гражданской инфраструктуры:
- почти 150 частных домов и 34 многоэтажки;
- 3 образовательных и одно медицинское учреждение;
- десятки объектов энергетики, газоснабжения, других предприятий.
Кроме того, сегодня в результате удара РФ по газопроводу без газа остались более 1500 абонентов в 7 населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Работы по восстановлению начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью.
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