12 человек погибли в результате российских обстрелов Сумщины в июне

В июне в результате российских обстрелов в Сумской области погибли 12 человек, среди них - двое детей.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг совершил 2593 удара из различных типов вооружения: КАБы, "шахеды", "ланцеты", FPV-дроны, артиллерия, минометы.

Последствия вражеских обстрелов:

погибли 12 мирных жителей, среди них - 2 ребенка;

ранены 78 человек, из них -10 детей.

Самые масштабные атаки - по Сумской, Верхнесыроватской, Лебединской и Путивльской громадах.

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Повреждения гражданской инфраструктуры:

почти 150 частных домов и 34 многоэтажки;

3 образовательных и одно медицинское учреждение;

десятки объектов энергетики, газоснабжения, других предприятий.

Кроме того, сегодня в результате удара РФ по газопроводу без газа остались более 1500 абонентов в 7 населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Работы по восстановлению начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью.

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