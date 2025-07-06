Враг атаковал Бытицкий старостинский округ на Сумщине: повреждено около 15 частных домов. ФОТОрепортаж
Ночью и утром российские войска атаковали Бытицкий старостинский округ Сумской громады на Сумщине, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, ночью россияне сбросили управляемую авиационную бомбу (КАБ) на территорию села, а утром нанесли ракетный удар.
Отмечается, что в результате атак РФ в селе повреждено около 15 частных домов - выбиты окна, повреждены крыши, фасады, стены.
К счастью, люди не пострадали.
Сейчас продолжается обследование территории. На месте работают все профильные службы - ликвидируют последствия удара, оказывают помощь жителям.
"Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру приграничной Сумщины. Делаем все, чтобы помочь людям и усилить защиту наших громад", - подчеркнул начальник ОВА.
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