РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7531 посетитель онлайн
Новости Фото
494 2

Враг атаковал Бытицкий старостинский округ на Сумщине: повреждено около 15 частных домов. ФОТОрепортаж

Ночью и утром российские войска атаковали Бытицкий старостинский округ Сумской громады на Сумщине, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, ночью россияне сбросили управляемую авиационную бомбу (КАБ) на территорию села, а утром нанесли ракетный удар.

Отмечается, что в результате атак РФ в селе повреждено около 15 частных домов - выбиты окна, повреждены крыши, фасады, стены.

Также читайте: Тактика РФ на Сумщине не дает результатов, - Демченко

К счастью, люди не пострадали.

Сейчас продолжается обследование территории. На месте работают все профильные службы - ликвидируют последствия удара, оказывают помощь жителям.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру приграничной Сумщины. Делаем все, чтобы помочь людям и усилить защиту наших громад", - подчеркнул начальник ОВА.

Также читайте: 12 человек погибли в результате российских обстрелов Сумщины в июне

Россияне атаковали Бытицкий старостинский округ в Сумской области
Россияне атаковали Бытицкий старостинский округ в Сумской области
Россияне атаковали Бытицкий старостинский округ в Сумской области

Автор: 

обстрел (28363) Сумская область (3427) Сумский район (310) Битица (1)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
15 цівільних будинків
Цікаво, а Трамп не хоче виказати СПІВЧУТТЯ людям , втратившим свою нерухомість?
Чи нерухомість можуть мати тількі мільярдери , а інши- то раби
показать весь комментарий
06.07.2025 10:54 Ответить
15 цівільних будинків
Цікаво, а Трамп не хоче виказати СПІВЧУТТЯ людям , втратившим свою нерухомість?
Чи нерухомість можуть мати тількі мільярдери , а інши- то раби
показать весь комментарий
06.07.2025 10:55 Ответить
 
 