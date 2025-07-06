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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували село Битиця на Сумщині: загинула людина, ще одна поранена, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень неділі, 6 липня, російські загарбники атакували ударними дронами село Битиця на Сумщині.

Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакує село від ночі: були удари керованими авіабомбами, зранку – ракетний удар, а вдень росіяни застосували ударні дрони. Унаслідок влучань БПЛА спалахнула пожежа в житловому секторі",- сказано в повідомленні.

Посадовець додав, що наразі з’ясовуються наслідки атак – чи є пошкодження та постраждалі. Він також зазначив, що зберігається повторна загроза ворожих атак.

Оновлення

Згодом Григоров повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина. Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена.

обстріли Сумщини

Близько 16:00 протягом 15 хвилин ворог атакував село чотирма ударними БпЛА. Унаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. Пʼять – фактично знищені. Масштаби руйнувань уточнюються.

обстріли Сумщини

Тривають пошуково-рятувальні роботи. 

обстріли Сумщини

Раніше повідомлялося, що вночі та вранці російські війська атакували Битицький старостинський округ Сумської громади на Сумщині, унаслідок чого є руйнування.

Дивіться також: Ворог атакував Битицький старостинський округ на Сумщині: Пошкоджено близько 15 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29689) Сумська область (3982) Сумський район (315) Битиця (1)


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Топ коментарі
+2
Та знесуть усе. Ну нема мізків у 73% українських дебілів - ржака, вани з шампусіком, термоса, гра хером на фано. Тай хрін з цією країною у форматі зеленского-дерьмака-сердючки. Вона цього варта.
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06.07.2025 18:47 Відповісти
+2
Була. Була можливість, до 19 року. Але історію з 1500 річним існуванням купили за 20 лімонів - дешева картинка голобородька знищила все. Так вирішила більшість українців-рабів рашки. Останній приклад - травень 25 р. - мо вмерова перерахувало 700 міліонів доларів на зброю, б/к, тощо. Ні зброї, ні б/к, ніхріна. Червень 25 року - Україна зеленского закупила найбільші, за останні три роки, об'єми гудрону для будівництва шляхів. Питання - за що гине войьовнича меньшість. Бусіфіковані зеленским просто розбігаються, або здаються у полон. Україна вже програла - це треба бути конченим гамномарафонцем шоб цього не бачити.
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06.07.2025 19:35 Відповісти
+2
Мені до неможливості шкода оманутих добровольців котри гинуть та загинули невідомо за що. Нема вже кому воювати - фронти просто розпадаються - бо нема обіцяних зеленским 3000 ракет на рік, 20 САУ Богдана на місяц, 10 міліонів дронів на рік.... - їх влада просто використовувє - їх життя, для свого збагачення та розкрадання - зараз той вислів гниди - Я ж не лох, - сприймається, мною, у всякому випадку, - зовсім по іншому - він дійсно не лох. Лохи це воьовнича меньшість шо пішла та загинула.
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06.07.2025 19:50 Відповісти
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Росіяни знову атакували село Битиця

Поци зі склерозом?
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06.07.2025 18:05 Відповісти
просто узкіє
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06.07.2025 18:32 Відповісти
більш схоже на те,що буксує розрекламована точність і в перший раз влупили просто туди куди влупили.Нажаль страждають мирні
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06.07.2025 18:58 Відповісти
Та знесуть усе. Ну нема мізків у 73% українських дебілів - ржака, вани з шампусіком, термоса, гра хером на фано. Тай хрін з цією країною у форматі зеленского-дерьмака-сердючки. Вона цього варта.
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06.07.2025 18:47 Відповісти
...з цією країною?...а є інша?...
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06.07.2025 19:23 Відповісти
Була. Була можливість, до 19 року. Але історію з 1500 річним існуванням купили за 20 лімонів - дешева картинка голобородька знищила все. Так вирішила більшість українців-рабів рашки. Останній приклад - травень 25 р. - мо вмерова перерахувало 700 міліонів доларів на зброю, б/к, тощо. Ні зброї, ні б/к, ніхріна. Червень 25 року - Україна зеленского закупила найбільші, за останні три роки, об'єми гудрону для будівництва шляхів. Питання - за що гине войьовнича меньшість. Бусіфіковані зеленским просто розбігаються, або здаються у полон. Україна вже програла - це треба бути конченим гамномарафонцем шоб цього не бачити.
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06.07.2025 19:35 Відповісти
Поки воює не програла.
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06.07.2025 19:42 Відповісти
Мені до неможливості шкода оманутих добровольців котри гинуть та загинули невідомо за що. Нема вже кому воювати - фронти просто розпадаються - бо нема обіцяних зеленским 3000 ракет на рік, 20 САУ Богдана на місяц, 10 міліонів дронів на рік.... - їх влада просто використовувє - їх життя, для свого збагачення та розкрадання - зараз той вислів гниди - Я ж не лох, - сприймається, мною, у всякому випадку, - зовсім по іншому - він дійсно не лох. Лохи це воьовнича меньшість шо пішла та загинула.
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06.07.2025 19:50 Відповісти
Ясно. Пропонуєш увійти у склад росіі.
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06.07.2025 20:00 Відповісти
Та ні. У мене жодного натяку на це не було і не буде. Але подальше перебування зеленского при владі - ось це і буде вхід та один гімн з рашкою.
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06.07.2025 20:02 Відповісти
Розгром рашистських військ на Сумщині і їх відвід - повідомлення ТГ-каналу з пітьми:

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06.07.2025 19:42 Відповісти
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06.07.2025 19:53 Відповісти
 
 