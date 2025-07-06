Россияне атаковали село Бытица на Сумщине: погиб человек, еще один ранен, повреждены дома. Фоторепортаж (обновлено)
Днем воскресенья, 6 июля, российские захватчики атаковали ударными дронами село Бытица на Сумщине.
Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг атакует село с ночи: были удары управляемыми авиабомбами, утром - ракетный удар, а днем россияне применили ударные дроны. В результате попаданий БПЛА вспыхнул пожар в жилом секторе",- сказано в сообщении.
Чиновник добавил, что сейчас выясняются последствия атак - есть ли повреждения и пострадавшие. Он также отметил, что сохраняется повторная угроза вражеских атак.
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Впоследствии Григоров сообщил, что в результате вражеского обстрела Бытицкого старостата погиб один гражданский человек. Тело жертвы было обнаружено во время обследования территории после серии ударов. Предварительно, еще один человек ранен.
Около 16 часов в течение 15 минут враг атаковал село четырьмя ударными БпЛА. В результате обстрела повреждены десятки домов местных жителей. Пять – фактически уничтожены. Масштабы разрушений уточняются.
Продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что ночью и утром российские войска атаковали Бытицкий старостинский округ Сумской громады на Сумщине, в результате чего есть разрушения.
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