Россияне атаковали село Бытица на Сумщине: погиб человек, еще один ранен, повреждены дома. Фоторепортаж (обновлено)

Днем воскресенья, 6 июля, российские захватчики атаковали ударными дронами село Бытица на Сумщине.

Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атакует село с ночи: были удары управляемыми авиабомбами, утром - ракетный удар, а днем россияне применили ударные дроны. В результате попаданий БПЛА вспыхнул пожар в жилом секторе",- сказано в сообщении.

Чиновник добавил, что сейчас выясняются последствия атак - есть ли повреждения и пострадавшие. Он также отметил, что сохраняется повторная угроза вражеских атак.

Обновление

Впоследствии Григоров сообщил, что в результате вражеского обстрела Бытицкого старостата погиб один гражданский человек. Тело жертвы было обнаружено во время обследования территории после серии ударов. Предварительно, еще один человек ранен.

Около 16 часов в течение 15 минут враг атаковал село четырьмя ударными БпЛА. В результате обстрела повреждены десятки домов местных жителей. Пять – фактически уничтожены. Масштабы разрушений уточняются.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что ночью и утром российские войска атаковали Бытицкий старостинский округ Сумской громады на Сумщине, в результате чего есть разрушения.

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