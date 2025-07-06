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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Россияне атаковали село Бытица на Сумщине: погиб человек, еще один ранен, повреждены дома. Фоторепортаж (обновлено)

Днем воскресенья, 6 июля, российские захватчики атаковали ударными дронами село Бытица на Сумщине.

Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атакует село с ночи: были удары управляемыми авиабомбами, утром - ракетный удар, а днем россияне применили ударные дроны. В результате попаданий БПЛА вспыхнул пожар в жилом секторе",- сказано в сообщении.

Чиновник добавил, что сейчас выясняются последствия атак - есть ли повреждения и пострадавшие. Он также отметил, что сохраняется повторная угроза вражеских атак.

Обновление

Впоследствии Григоров сообщил, что в результате вражеского обстрела Бытицкого старостата погиб один гражданский человек. Тело жертвы было обнаружено во время обследования территории после серии ударов. Предварительно, еще один человек ранен.

обстріли Сумщини

Около 16 часов в течение 15 минут враг атаковал село четырьмя ударными БпЛА. В результате обстрела повреждены десятки домов местных жителей. Пять – фактически уничтожены. Масштабы разрушений уточняются.

обстріли Сумщини

Продолжаются поисково-спасательные работы.

обстріли Сумщини

Ранее сообщалось, что ночью и утром российские войска атаковали Бытицкий старостинский округ Сумской громады на Сумщине, в результате чего есть разрушения.

Смотрите также: Враг атаковал Бытицкий старостинский округ на Сумщине: Повреждено около 15 частных домов. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28363) Сумская область (3429) Сумский район (310) Битица (1)


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Топ комментарии
+2
Та знесуть усе. Ну нема мізків у 73% українських дебілів - ржака, вани з шампусіком, термоса, гра хером на фано. Тай хрін з цією країною у форматі зеленского-дерьмака-сердючки. Вона цього варта.
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06.07.2025 18:47 Ответить
+2
Була. Була можливість, до 19 року. Але історію з 1500 річним існуванням купили за 20 лімонів - дешева картинка голобородька знищила все. Так вирішила більшість українців-рабів рашки. Останній приклад - травень 25 р. - мо вмерова перерахувало 700 міліонів доларів на зброю, б/к, тощо. Ні зброї, ні б/к, ніхріна. Червень 25 року - Україна зеленского закупила найбільші, за останні три роки, об'єми гудрону для будівництва шляхів. Питання - за що гине войьовнича меньшість. Бусіфіковані зеленским просто розбігаються, або здаються у полон. Україна вже програла - це треба бути конченим гамномарафонцем шоб цього не бачити.
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06.07.2025 19:35 Ответить
+2
Мені до неможливості шкода оманутих добровольців котри гинуть та загинули невідомо за що. Нема вже кому воювати - фронти просто розпадаються - бо нема обіцяних зеленским 3000 ракет на рік, 20 САУ Богдана на місяц, 10 міліонів дронів на рік.... - їх влада просто використовувє - їх життя, для свого збагачення та розкрадання - зараз той вислів гниди - Я ж не лох, - сприймається, мною, у всякому випадку, - зовсім по іншому - він дійсно не лох. Лохи це воьовнича меньшість шо пішла та загинула.
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06.07.2025 19:50 Ответить
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Росіяни знову атакували село Битиця

Поци зі склерозом?
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06.07.2025 18:05 Ответить
просто узкіє
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06.07.2025 18:32 Ответить
більш схоже на те,що буксує розрекламована точність і в перший раз влупили просто туди куди влупили.Нажаль страждають мирні
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06.07.2025 18:58 Ответить
Та знесуть усе. Ну нема мізків у 73% українських дебілів - ржака, вани з шампусіком, термоса, гра хером на фано. Тай хрін з цією країною у форматі зеленского-дерьмака-сердючки. Вона цього варта.
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06.07.2025 18:47 Ответить
...з цією країною?...а є інша?...
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06.07.2025 19:23 Ответить
Була. Була можливість, до 19 року. Але історію з 1500 річним існуванням купили за 20 лімонів - дешева картинка голобородька знищила все. Так вирішила більшість українців-рабів рашки. Останній приклад - травень 25 р. - мо вмерова перерахувало 700 міліонів доларів на зброю, б/к, тощо. Ні зброї, ні б/к, ніхріна. Червень 25 року - Україна зеленского закупила найбільші, за останні три роки, об'єми гудрону для будівництва шляхів. Питання - за що гине войьовнича меньшість. Бусіфіковані зеленским просто розбігаються, або здаються у полон. Україна вже програла - це треба бути конченим гамномарафонцем шоб цього не бачити.
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06.07.2025 19:35 Ответить
Поки воює не програла.
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06.07.2025 19:42 Ответить
Мені до неможливості шкода оманутих добровольців котри гинуть та загинули невідомо за що. Нема вже кому воювати - фронти просто розпадаються - бо нема обіцяних зеленским 3000 ракет на рік, 20 САУ Богдана на місяц, 10 міліонів дронів на рік.... - їх влада просто використовувє - їх життя, для свого збагачення та розкрадання - зараз той вислів гниди - Я ж не лох, - сприймається, мною, у всякому випадку, - зовсім по іншому - він дійсно не лох. Лохи це воьовнича меньшість шо пішла та загинула.
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06.07.2025 19:50 Ответить
Ясно. Пропонуєш увійти у склад росіі.
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06.07.2025 20:00 Ответить
Та ні. У мене жодного натяку на це не було і не буде. Але подальше перебування зеленского при владі - ось це і буде вхід та один гімн з рашкою.
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06.07.2025 20:02 Ответить
Розгром рашистських військ на Сумщині і їх відвід - повідомлення ТГ-каналу з пітьми:

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06.07.2025 19:42 Ответить
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06.07.2025 19:53 Ответить
 
 