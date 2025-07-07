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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти з вечора атакували Нікопольщину та Синельниківський район, п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували Нікопольський та Синельниківський райони безпілотниками. По Нікополю та Марганецькій громаді  били артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія – вогонь рятувальники загасили.

Маломихайлівську громаду Синельниківського району російська армія атакувала БпЛА. Постраждали троє людей – жінка і два чоловіки.

Виникла пожежа у 2 приватних будинках і їдальні. Її приборкали. Понівечене сільськогосподарське підприємство.

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Дінпропетровщина
Дінпропетровщина
Дінпропетровщина
Дінпропетровщина

Автор: 

обстріл (29707) Дніпропетровська область (3980) Нікопольський район (314) Синельниківський район (117)


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